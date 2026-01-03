Obiang designa la Ciudad de la Paz como nueva capital de Guinea Ecuatorial

El decreto firmado por el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, otorga un plazo de un año para que las autoridades estatales ejecuten el traslado de la sede del gobierno y de las principales instituciones nacionales hacia la Ciudad de la Paz, en la provincia de Djibloho, según reportó la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial. El documento establece que todos los órganos y poderes del Estado deberán asentarse en la nueva capital, medida que Obiang enmarca en su “política de desarrollo equilibrado, cohesión territorial y modernización de la gestión pública”.

De acuerdo con la misma fuente, la nueva disposición responde a la necesidad de descentralizar las funciones estatales y promover un desarrollo armonioso en las distintas regiones del país. Durante décadas, Malabo y Bata han concentrado la mayoría de infraestructuras, servicios públicos y oportunidades laborales, lo que ha generado un crecimiento urbano acelerado motivado principalmente por el flujo migratorio desde zonas rurales y otras localidades menores. Tal como detalló el medio, esta concentración ha resultado en retos para el Estado, entre ellos una presión superior sobre los servicios básicos, un aumento de la desigualdad regional y la sobrecarga en las redes de transporte y comunicación.

Según consignó la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, el decreto advierte sobre el riesgo que implica mantener la tendencia actual, ya que podría acentuarse el desequilibrio territorial y debilitarse la cohesión nacional. El texto gubernamental subraya que la iniciativa busca acercar la administración a más ciudadanos, lo que supone una distribución más equitativa de la población y de los recursos, además de reducir la presión demográfica en Malabo y Bata. “El espíritu de la descentralización bien pensada es acercar aún más los servicios administrativos básicos a la población, con el fin de mejorar significativamente su bienestar económico y social, sobre todo, situarla en el centro de nuestras actividades administrativas de desarrollo”, sostiene el decreto.

El trasfondo de este cambio abarca también razones de seguridad, según expone el documento, ya que el país ha enfrentado episodios asociados a amenazas terroristas y tentativas de desestabilización. Frente a este escenario, la presidencia indica que se necesita “redoblar esfuerzos en la construcción de una estrategia integral de seguridad, adaptada a los nuevos riesgos y amenazas tanto internas como externas”.

El medio oficial indica que la elección de la Ciudad de la Paz como nueva capital responde a su posición estratégica, sus posibilidades de expansión y su capacidad para desarrollar infraestructuras modernas y conectarse eficazmente con otras regiones de Guinea Ecuatorial. Obiang enfatiza que la medida contribuirá al mantenimiento de la paz, la modernización administrativa, la diversificación de las áreas de desarrollo y el fortalecimiento de la unidad nacional. El decreto contempla que las instituciones deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el traslado y el efectivo asentamiento gubernamental en la nueva capital dentro del plazo estipulado de doce meses.

La Ciudad de la Paz, también denominada Djibloho, se ubica en el territorio continental, próxima a la frontera con Gabón. Este proyecto urbanístico fue concebido hace más de diez años con la intención de que algún día funcionara como capital nacional, tarea que ahora se concreta oficialmente por decisión presidencial. Guinea Ecuatorial logró su independencia respecto de España en 1968 y desde entonces su capital ha sido Malabo, en la isla de Bioko.

El presidente Teodoro Obiang, nacido en la vecina Mongomo en 1942, llegó al poder tras liderar un golpe de Estado en 1979 contra su tío Francisco Macías Nguema, figura que había dirigido el país desde la independencia. Desde su llegada al gobierno, Obiang ha enfrentado acusaciones formuladas por la oposición sobre presuntas prácticas autoritarias y escándalos vinculados a la corrupción, algunos de ellos relacionados con miembros de su círculo familiar cercano, incluido su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como ‘Teodorín’. Estas circunstancias han sido objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional.

El medio oficial detalló además que la reubicación forma parte de una estrategia gubernamental más amplia orientada a equilibrar las condiciones socioeconómicas del país y a garantizar que se cumplan los objetivos de desarrollo identificados como prioritarios por las autoridades. El proyecto urbano de Djibloho, con su infraestructura prevista, busca servir de núcleo para la actividad estatal, favoreciendo una distribución demográfica más manejable y asegurando que la oferta de servicios públicos alcance a zonas antes marginadas por la centralización.

La ejecución del traslado exigirá la adopción de múltiples medidas administrativas que afectan a diferentes organismos públicos, con miras a lograr la plena operación de la Ciudad de la Paz como centro político y administrativo de Guinea Ecuatorial. Según publicó la Oficina de Información y Prensa, esta decisión constituye un intento de responder tanto a problemas estructurales derivados del modelo urbano anterior como a riesgos emergentes ligados a la seguridad y a los desafíos territoriales que encara la nación africana.