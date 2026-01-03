MÉS condena la agresión "ilegal" de EEUU contra Venezuela y reclama el cumplimiento "íntegro" del derecho internacional

El partido MÉS per Mallorca considera que el abandono de los canales diplomáticos y el sistema multilateral de resolución pacífica de controversias eleva el riesgo de una escalada en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Según consignó el partido en una nota de prensa recogida por MÉS y citada por diversos medios, la organización ecosoberanista manifestó su preocupación por el aumento de la violencia, refiriéndose a los recientes ataques perpetrados en territorio venezolano por fuerzas estadounidenses.

MÉS per Mallorca expresó que los incidentes ocurridos la pasada madrugada, referidos como bombardeos, marcan un nuevo episodio en la confrontación entre Washington y Caracas, aunque al momento de la publicación señalaron que aún no se conocía el alcance total de los daños. El partido señaló que rechaza “el uso de la fuerza para la resolución de las controversias” entre naciones y abogó por el respeto pleno a la soberanía estatal y la búsqueda de soluciones pacíficas conforme a la Carta de las Naciones Unidas, publicó MÉS.

La organización demandó al gobierno español y a la Unión Europea que manifiesten una "condena firme" frente a los hechos y exigieron "respuestas eficaces" ante lo que describen como una vulneración continuada del derecho internacional. El partido incidió en que la reiteración de acciones violentas por parte de Estados Unidos representa, en su criterio, una violación sistemática de las normas internacionales que rigen las relaciones entre Estados.

Según sostiene la formación balear, la intervención extranjera con fines políticos tampoco puede considerarse legítima. MÉS per Mallorca puntualizó que ni los ataques militares ni los secuestros constituyen métodos válidos para promover cambios de gobierno. "Ni las bombas ni los secuestros son herramientas legítimas", expresó el partido, en una cita incluida en el comunicado difundido por MÉS.

Pese al clima de agravamiento del conflicto y al aumento de la tensión diplomática tras los ataques, MÉS per Mallorca reafirmó su "compromiso y adherencia con la democracia, la paz y el derecho internacional". El partido subrayó la importancia de mantener esos principios en situaciones de confrontación y enfatizó la necesidad de preservar los mecanismos multilaterales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En distintas declaraciones recogidas por el partido y citadas por medios, MÉS per Mallorca reiteró la exigencia de que las autoridades de España y la Unión Europea desempeñen un papel activo para frenar la escalada y restablecer los canales diplomáticos que consideran esenciales para la distensión de la crisis. El comunicado enfatizó que la única vía aceptable para resolver las disputas internacionales pasa por el cumplimiento estricto del derecho y el respeto a la soberanía nacional.

Durante el mensaje, el partido balear subrayó su rechazo tanto a la violencia como a cualquier forma de intervención que persiga objetivos políticos fuera del marco legal y pacífico. La posición pública de MÉS per Mallorca sobre los recientes acontecimientos refuerza su defensa de los acuerdos internacionales y su crítica al incremento del uso de la fuerza como instrumento en la política exterior.

Tal como subrayó la organización, el recurso a los ataques militares en la resolución de enfrentamientos genera desestabilización y debilita el sistema internacional basado en normas. En sintonía con la postura adoptada, el partido volvió a pedir a las instituciones europeas y españolas una acción clara y decidida que, a su juicio, debería encaminarse hacia la condena de las operaciones estadounidenses y la promoción de vías diplomáticas.

El comunicado divulgado por MÉS per Mallorca concluyó con la reiteración de su apoyo a los principios democráticos, el respeto absoluto al derecho internacional y el fomento de la paz. El partido consideró que estos ejes deben constituir la base de la acción institucional frente a crisis internacionales como la registrada entre Estados Unidos y Venezuela.