Manel Fuentes preocupa al hablar de la salud de su

“Pues yo la verdad, para mí no pido porque me considero un afortunado. Creo que hay mucha gente que lo necesita y espero que para muchos de ellos se les mejore un poquito la vida, eso es lo que mi deseo siempre”. Con estas declaraciones, recogidas por el medio, Manel Fuentes resumió su sentimiento al iniciar el nuevo año, reservando sus deseos de Año Nuevo para quienes enfrentan situaciones complicadas y dejando en segundo plano sus propias necesidades. Según publicó el medio, el presentador catalán ofreció un mensaje de apoyo y solidaridad durante el recuento de sus experiencias más recientes, en especial al referirse al estado de salud de su madre.

Tal como informó el medio, Fuentes compartió que la celebración de Nochevieja fue inusual y se apartó de las costumbres habituales, debido al delicado estado de salud de su madre. El comunicador confesó que las doce uvas, tradicionales en la medianoche del 31 de diciembre en España, fueron tomadas antes de tiempo, ya que decidió dedicar ese tramo de la noche a estar junto a su madre. Describió cómo, para compartir ese momento especial, “las hicimos antes y luego ya estuvimos ahí charlando y no tuve oportunidad de tomarlas como Dios manda, pero sí me las tomé dando golpes a una cazuela con mi madre al lado”.

Manel Fuentes, conocido por su amplia trayectoria en la televisión y la radio, detalló cómo el estado de salud de su madre influyó en la forma en que la familia celebró la llegada del nuevo año. Subrayó que la intimidad y adaptación de las tradiciones resultaron fundamentales para acompañar a su progenitora durante una etapa complicada. Según informó el medio, la velada se caracterizó por un ambiente familiar y sencillo, donde las prioridades giraron en torno al bienestar y el acompañamiento mutuo.

El comunicador insistió en que, pese a las adversidades personales, su balance al comenzar el año está marcado por la gratitud. Al ser consultado sobre sus anhelos para 2026, reiteró que no tiene peticiones para sí mismo porque se considera afortunado, remarcando que hay muchas personas que requieren más apoyo y esperanza. Esta postura, tal como consignó el medio, busca visibilizar la situación de quienes atraviesan momentos difíciles, promoviendo la empatía y el deseo de mejora para otros.

Fuentes concluyó sus declaraciones destacando su intención de mantener la atención en quienes más lo necesitan, más allá de los logros o dificultades propias. De acuerdo con la información del medio, el presentador utilizó este episodio personal para enviar un mensaje al público, animando a valorar la salud y la compañía familiar y a pensar en quienes se enfrentan a problemas de salud o circunstancias complicadas.

Además de su faceta como comunicador, Manel Fuentes es conocido por su humor en pantalla, rasgo que ha marcado su carrera y que, según mencionó el medio, contrasta con el tono más personal y reflexivo mostrado en sus palabras recientes. La experiencia vivida durante esta Nochevieja refleja, según la información publicada, cómo los desafíos familiares pueden modificar rutinas y resaltar la importancia de gestos sencillos en situaciones complejas.

El mensaje de Fuentes, recogido íntegramente por el medio, pone el acento en la solidaridad y la empatía hacia los demás en épocas señaladas, considerando que toda dificultad familiar acentúa la necesidad de compañía y comprensión. El comunicador reafirmó que su balance del inicio de año se fundamenta en el agradecimiento y en el deseo de contribuir al bienestar ajeno.