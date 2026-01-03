Agencias

Manel Fuentes preocupa al hablar de la salud de su

El comunicador catalán confiesa que vivió la Nochevieja más íntima debido a la delicada situación familiar y destaca su deseo de bienestar para otros, remarcando un mensaje de apoyo a quienes enfrentan momentos complicados

Guardar

“Pues yo la verdad, para mí no pido porque me considero un afortunado. Creo que hay mucha gente que lo necesita y espero que para muchos de ellos se les mejore un poquito la vida, eso es lo que mi deseo siempre”. Con estas declaraciones, recogidas por el medio, Manel Fuentes resumió su sentimiento al iniciar el nuevo año, reservando sus deseos de Año Nuevo para quienes enfrentan situaciones complicadas y dejando en segundo plano sus propias necesidades. Según publicó el medio, el presentador catalán ofreció un mensaje de apoyo y solidaridad durante el recuento de sus experiencias más recientes, en especial al referirse al estado de salud de su madre.

Tal como informó el medio, Fuentes compartió que la celebración de Nochevieja fue inusual y se apartó de las costumbres habituales, debido al delicado estado de salud de su madre. El comunicador confesó que las doce uvas, tradicionales en la medianoche del 31 de diciembre en España, fueron tomadas antes de tiempo, ya que decidió dedicar ese tramo de la noche a estar junto a su madre. Describió cómo, para compartir ese momento especial, “las hicimos antes y luego ya estuvimos ahí charlando y no tuve oportunidad de tomarlas como Dios manda, pero sí me las tomé dando golpes a una cazuela con mi madre al lado”.

Manel Fuentes, conocido por su amplia trayectoria en la televisión y la radio, detalló cómo el estado de salud de su madre influyó en la forma en que la familia celebró la llegada del nuevo año. Subrayó que la intimidad y adaptación de las tradiciones resultaron fundamentales para acompañar a su progenitora durante una etapa complicada. Según informó el medio, la velada se caracterizó por un ambiente familiar y sencillo, donde las prioridades giraron en torno al bienestar y el acompañamiento mutuo.

El comunicador insistió en que, pese a las adversidades personales, su balance al comenzar el año está marcado por la gratitud. Al ser consultado sobre sus anhelos para 2026, reiteró que no tiene peticiones para sí mismo porque se considera afortunado, remarcando que hay muchas personas que requieren más apoyo y esperanza. Esta postura, tal como consignó el medio, busca visibilizar la situación de quienes atraviesan momentos difíciles, promoviendo la empatía y el deseo de mejora para otros.

Fuentes concluyó sus declaraciones destacando su intención de mantener la atención en quienes más lo necesitan, más allá de los logros o dificultades propias. De acuerdo con la información del medio, el presentador utilizó este episodio personal para enviar un mensaje al público, animando a valorar la salud y la compañía familiar y a pensar en quienes se enfrentan a problemas de salud o circunstancias complicadas.

Además de su faceta como comunicador, Manel Fuentes es conocido por su humor en pantalla, rasgo que ha marcado su carrera y que, según mencionó el medio, contrasta con el tono más personal y reflexivo mostrado en sus palabras recientes. La experiencia vivida durante esta Nochevieja refleja, según la información publicada, cómo los desafíos familiares pueden modificar rutinas y resaltar la importancia de gestos sencillos en situaciones complejas.

El mensaje de Fuentes, recogido íntegramente por el medio, pone el acento en la solidaridad y la empatía hacia los demás en épocas señaladas, considerando que toda dificultad familiar acentúa la necesidad de compañía y comprensión. El comunicador reafirmó que su balance del inicio de año se fundamenta en el agradecimiento y en el deseo de contribuir al bienestar ajeno.

Temas Relacionados

Manel FuentesSalud familiarTelevisión españolaRadio españolaFamilia FuentesNocheviejaEspañaEmpatíaSolidaridadPresentadoresEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Catalá dice que "llegó la hora de la libertad" en Venezuela y espera una transición "pacífica y democrática"

María José Catalá expresó su respaldo al pueblo venezolano tras los recientes bombardeos denunciados por Caracas, enfatizando la importancia de una etapa de transformación sin violencia y recordando el drama de quienes han abandonado su país

Catalá dice que "llegó la

Plataforma Bolivariana de Canarias urge a las instituciones en las islas a condenar la "agresión militar" de EEUU

Representantes del colectivo elevaron su voz durante una manifestación en Tenerife, solicitando acciones urgentes tanto al ejecutivo autonómico como al estatal para denunciar internacionalmente el operativo militar estadounidense en Venezuela y exigir el respeto a las leyes internacionales

Plataforma Bolivariana de Canarias urge

Imputan homicidio negligente a los gerentes del bar 'Le Constellation' de Suiza en el que murieron 40 personas

Imputan homicidio negligente a los

Pellegrini: "El puesto de entrenador del Real Madrid exige ganar, golear y gustar, las tres cosas"

Manuel Pellegrini defiende la exigencia máxima en el club blanco, apoya la preparación de Xabi Alonso y destaca la importancia de suplir ausencias como la de Isco, mientras el Betis busca dar la sorpresa en el Bernabéu

Pellegrini: "El puesto de entrenador

El Gobierno de Yemen anuncia avances en la provincia de Hadramut en su ofensiva contra los separatistas

El Gobierno de Yemen anuncia