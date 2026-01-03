Irán dirige una carta al secretario general de la ONU para protestar por la "injerencia" de Trump

El embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, manifestó en una carta enviada al secretario general del organismo, António Guterres, preocupación por lo que describió como una amenaza de intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos. Según consignó la agencia oficial de noticias IRNA, la misiva llegó tras varios días marcados por protestas en el país y el fallecimiento de al menos seis personas, incluyendo un miembro de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información recogida por IRNA y reflejada por diversos medios internacionales, Iravani destacó que las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, instando al gobierno iraní a no reprimir violentamente a los manifestantes y advirtiendo sobre una posible intervención si se disparaba contra quienes protestaban de forma pacífica, constituyen, a juicio de Irán, una violación del derecho internacional y de la propia Carta de Naciones Unidas. El diplomático argumentó en el texto remitido que tales afirmaciones “constituyen otro claro ejemplo de injerencia en los asuntos internos de un Estado Parte de Naciones Unidas y viola el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas”, agregando que Washington incita a la violencia y a la inestabilidad interna en territorio iraní.

La tensión social se incrementó luego de que se reportaran seis muertes relacionadas con las últimas protestas, episodios que, según consignó IRNA, se enmarcan en una crisis económica agravada por un descenso del poder adquisitivo de la población. El endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos, junto con la actitud crítica del gobierno israelí hacia el programa nuclear iraní, forman parte del contexto de las actuales movilizaciones. Los manifestantes, según reportó la agencia, han salido a las calles en respuesta tanto a la situación económica como al aumento de las presiones externas.

En la carta dirigida a António Guterres, Iravani subrayó que las declaraciones de Trump suponen una “amenaza clara, explícita e ilegal de usar la fuerza contra un Estado soberano”. Asimismo, el representante exigió una reacción firme de Naciones Unidas frente a esas amenazas. El texto solicita al secretario general que condene de forma “inequívoca y firme” las palabras del mandatario estadounidense y que inste a Washington a acatar los principios y obligaciones recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

El gobierno iraní, según lo expuesto en la misiva y reportado por IRNA, sostiene que “Estados Unidos de América asume la plena responsabilidad de las consecuencias derivadas de estas amenazas ilegales y de cualquier escalada de tensión posterior”. El documento resalta la posición de Teherán de que responderá a cualquier acción de este tipo con medidas “decisivas y proporcionadas”.

Por su parte, desde Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, llamó a las autoridades iraníes a garantizar el derecho de reunión y de protesta pacífica. Así lo recogió IRNA, donde se cita a Turk afirmando que “todas las personas deben poder protestar pacíficamente y expresar sus quejas”. Este pronunciamiento se produjo en paralelo a las reclamaciones formales del gobierno iraní ante el foro internacional.

Las presiones económicas impuestas por Estados Unidos, según describe la agencia iraní, han generado una situación de aumento de las dificultades para la ciudadanía, alimentando el malestar social y los reclamos en las calles. El programa nuclear iraní también ha vuelto al centro de la disputa diplomática, en medio de las acusaciones y advertencias por parte de Washington e Israel.

Tras la presentación de la queja ante Naciones Unidas, la respuesta de la comunidad internacional, así como la evolución de la situación interna en Irán, permanecen bajo observación, en el contexto de una crisis donde la tensión diplomática se suma a los reclamos de la sociedad civil y a la presión económica creciente. Iravani reiteró que la República Islámica de Irán ejercerá sus derechos conforme a los mecanismos de la Carta de Naciones Unidas, procurando, según el texto oficial registrado por IRNA, que cualquier escalada no quede sin respuesta por parte del Estado iraní.