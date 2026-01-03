Intersindical denuncia el "ataque militar" de EEUU a Venezuela: "Una agresión ilegal, criminal e injustificable"

Según consignó Intersindical Solidaria e Intersindical Valenciana, el “secuestro” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizado por Estados Unidos, representa un ataque directo a la soberanía nacional de ese país y un precedente que consideran extremadamente grave para el orden internacional. Las organizaciones sindicales expresaron que el hecho constituye “una amenaza global contra cualquier pueblo que no se someta a los dictados del imperialismo norteamericano”, señalando que la respuesta de la comunidad internacional no admite silencios ni ambigüedad ante lo que catalogan como un crimen de grandes proporciones. En este contexto, también exigieron la liberación inmediata de Maduro y el respeto a la autodeterminación venezolana.

De acuerdo con el comunicado difundido por ambas centrales sindicales el sábado, Estados Unidos efectuó una serie de ataques aéreos sobre territorio y población venezolana en zonas civiles y militares de Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El medio consigna que esta acción militar habría vulnerado de forma clara la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional según lo manifestado por las organizaciones sindicales. Intersindical calificó los hechos como parte de una “nueva agresión imperialista” y los enmarcó dentro de una política histórica de “injerencia, desestabilización, bloqueo y violencia” dirigida a países que, según su criterio, han optado por caminos políticos, económicos y sociales independientes.

Según informó el comunicado citado por los medios, las centrales sindicales acusaron a Estados Unidos de ignorar intencionadamente la legalidad internacional y la voluntad popular venezolana para imponer intereses propios de carácter geopolítico y económico. Denunciaron no solo el uso de la fuerza militar, sino también la aplicación simultánea de otras estrategias como el bloqueo económico, el sabotaje político y la persecución de autoridades venezolanas consideradas legítimas. Para Intersindical, estos hechos reflejan una “guerra híbrida” que, además de los ataques armados, busca crear presiones multilaterales contra el gobierno de Caracas.

La declaración sindical lamentó lo que denominó el “silencio cómplice” de amplios sectores de la comunidad internacional y de gobiernos occidentales ante la ofensiva estadounidense contra Venezuela. Según publicó Intersindical, se indicó que estos gobiernos toleran o justifican esas acciones, mientras condenan o criminalizan a los países que deciden desarrollar alternativas políticas diferentes de los esquemas neoliberales e imperiales predominantes. Ante esta situación, recalcaron que los principios de paz, soberanía, no injerencia y autodeterminación de los pueblos deben respetarse sin excepción.

Ambas organizaciones sindicales manifestaron su solidaridad explícita con el pueblo venezolano y con las autoridades que consideran legítimas. Expresaron apoyo a la capacidad de la sociedad venezolana para definir su futuro y destino político en ausencia de presiones exteriores, bloqueos económicos, acciones militares o actos de persecución. Intersindical sostuvo que defender la legalidad internacional y el derecho a la autodeterminación corresponde a una obligación democrática y de compromiso internacionalista.

El medio destacó también el llamado urgente lanzado por Intersindical Solidaria y Intersindical Valenciana a la movilización y a la denuncia pública, instando a la comunidad internacional y a las fuerzas sociales y políticas a exigir la liberación inmediata de Nicolás Maduro. El comunicado insistió en la necesidad de respetar la soberanía venezolana y de aplicar de forma estricta las normativas del derecho internacional, alertando sobre lo que definen como “escalada belicista e imperialista” en la región. Las organizaciones consideraron que solo la acción coordinada y movilizada de los pueblos podría detener la intensificación del conflicto y de situaciones similares en otros contextos internacionales.

De acuerdo con las centrales sindicales mencionadas en el comunicado citado por los medios, el actual contexto exige una respuesta inmediata y colectiva de la comunidad internacional, con la finalidad de frenar nuevas vulneraciones a la soberanía y la paz global y de garantizar el respeto irrestricto al marco jurídico internacional.