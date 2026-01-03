El vicepresidente de EEUU defiende que la operación contra Maduro ha sido legal

Durante sus declaraciones iniciales después de la detención de Nicolás Maduro y la ofensiva militar en territorio venezolano, JD Vance destacó que el presidente venezolano “fue el último en enterarse de que el presidente Trump habla en serio”, y elevó un reconocimiento público a los equipos de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por haber ejecutado con éxito la operación. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, el vicepresidente estadounidense insistió en la legalidad de la acción militar al subrayar que Maduro acumulaba cargos por “narcoterrorismo” en cortes estadounidenses.

Según información de Europa Press, la captura de Maduro se produjo tras un operativo militar estadounidense en Venezuela. El vicepresidente Vance remarcó que, antes del uso de la fuerza, el gobierno de Donald Trump había presentado a Maduro varias vías para evitar su aprehensión, pero según Vance, el mandatario venezolano desestimó cada una de las alternativas diplomáticas planteadas. “El presidente Trump le ofreció muchas salidas, pero siempre fue muy claro a lo largo de todo este proceso”, afirmó el vicepresidente.

En estos comentarios, reproducidos por Europa Press, Vance reiteró las acusaciones sostenidas previamente por Trump, quien responsabilizó al gobierno venezolano de sustraer petróleo de Estados Unidos y consideró que ese petróleo debía ser restituido al país norteamericano. Por ello, Trump ordenó un bloqueo marítimo total sobre Venezuela y la incautación de los buques petroleros venezolanos. Estas decisiones fueron presentadas como parte de una estrategia para presionar a Caracas.

Sobre el trasfondo legal de la operación, Vance reiteró que la intervención sobre Venezuela se encuentra respaldada por la existencia de múltiples imputaciones judiciales contra Nicolás Maduro en tribunales de Estados Unidos. Según reportó Europa Press, el vicepresidente insistió en que “uno no se escapa de la justicia solo por vivir en un palacio en Caracas”, en referencia directa a la residencia presidencial del mandatario venezolano.

Europa Press detalló, además, que Vance sostuvo que la prioridad de la administración estadounidense era poner fin al tráfico de drogas desde Venezuela. Señaló que este propósito, junto con la restitución del supuesto petróleo robado, guiaron las decisiones tomadas por el presidente Trump. Tanto el bloqueo total como la incautación de los petroleros fueron justificados públicamente bajo estos argumentos; los funcionarios norteamericanos denunciaron que el gobierno venezolano desvió importantes cantidades de crudo, según la información difundida por Europa Press.

La operación militar ejecutada contra Venezuela se presentó como la fase culminante de una escalada de acciones impulsadas por la Casa Blanca frente a lo que Washington caracterizó como actividades ilícitas atribuidas al entorno de Nicolás Maduro. Conforme a Europa Press, la operación contó con equipos especializados de las fuerzas armadas de Estados Unidos, y Vance expresó su felicitación a estas unidades por la ejecución de la acción en suelo venezolano.

Finalmente, en los primeros pronunciamientos oficiales tras la captura, el vicepresidente defendió la legalidad de la operación y la consideró un desenlace inevitable ante la falta de respuesta positiva de Maduro a las ofertas de solución diplomática. Según consignó Europa Press, Vance argumentó que la condición de imputado por narcoterrorismo en Estados Unidos tornó procedente la intervención. La retórica estadounidense, reiterada tanto por Trump como por Vance, vinculó la operación a la finalidad de combatir el narcotráfico y recuperar recursos energéticos presuntamente sustraídos desde Venezuela.