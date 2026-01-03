El presidente de Guatemala pide cesar las acciones militares de EEUU contra Venezuela

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, publicó en redes sociales un mensaje subrayando la urgencia de que Estados Unidos detenga cualquier operación armada unilateral en territorio venezolano, aludiendo a la reciente ofensiva estadounidense. Arévalo argumentó que las acciones deben regirse por los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y reiteró la necesidad de preservar la paz y el respeto al derecho internacional como marco fundamental para la actuación de los países. Esta postura pública surgió tras el ataque militar estadounidense en Venezuela, que se saldó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país para ser enjuiciado en territorio estadounidense, según consignó el medio.

Según informó el medio, la intervención de Estados Unidos incluyó bombardeos sobre diversos objetivos en la región de Caracas. La operación concluyó con la captura de Nicolás Maduro, presidente venezolano, quien posteriormente fue trasladado fuera de Venezuela para afrontar un proceso judicial en Estados Unidos. Estos hechos suscitaron preocupación y reacciones entre los líderes de gobiernos latinoamericanos, entre ellos Arévalo, quien consideró imprescindible ajustar la respuesta a los estándares internacionales en materia de soberanía y resolución de conflictos.

El mensaje de Arévalo, publicado en su cuenta oficial en la red social X, enfatizó la importancia de poner fin a cualquier incursión militar unilateral y de apegarse a los compromisos asumidos por los Estados en el marco de la Organización de Naciones Unidas. A través de esta comunicación, el mandatario guatemalteco evitó referirse de forma directa a la detención de Maduro, centrando su pronunciamiento en la exigencia de respeto al derecho internacional y la promoción de la paz como método para superar la crisis venezolana.

Tal como publicó el medio, la acción militar estadounidense se desarrolló este sábado en respuesta a la situación política interna de Venezuela. Las fuerzas estadounidenses desplegadas ejecutaron ataques selectivos en Caracas, lo que allanó el camino para la detención del mandatario venezolano. Tras su captura, la salida de Maduro del país se organizó de manera expedita, con el propósito de ponerlo a disposición de la justicia estadounidense, según detalló el medio.

La solicitud de Arévalo se enmarca en un contexto de tensión internacional y de atención por parte de gobiernos de la región ante la escalada de la crisis venezolana. La declaración del presidente de Guatemala fue interpretada como una llamada a la contención y a la búsqueda de soluciones por medios legales y multilaterales. Según consignó el medio, el jefe de Estado remarcó que el “respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir”, recalcando el principio de no intervención y el papel central de la diplomacia en la solución de controversias.

La posición asumida por el presidente guatemalteco se suma a expresiones de inquietud manifiestas desde otros actores regionales, preocupados por el impacto de la ofensiva militar estadounidense en el complejo panorama político de Venezuela y de América Latina. Según reportó el medio, el llamado de Arévalo refleja tanto la gravedad de la situación como la voluntad de que la comunidad internacional actúe en el marco de la legalidad y los organismos multilaterales establecidos.