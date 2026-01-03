El PP acusa al PSOE de "escudar la satrapía" de Maduro y exige reconocer a Edmundo González como presidente electo

Durante las declaraciones celebradas en la Puerta del Sol de Madrid tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses, el Partido Popular (PP) instó al Gobierno de España a reconocer oficialmente a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Según consignó el medio de comunicación, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, subrayó que el reconocimiento de González Urrutia vendría acompañado de un respaldo explícito a los nueve millones de exiliados venezolanos y a los sectores que luchan contra el régimen chavista.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el representante del PP recordó que Edmundo González Urrutia alcanzó el 70% de los votos en las últimas elecciones, reflejando así la voluntad de una gran mayoría de venezolanos que buscan un cambio político. De los Santos calificó el final del mandato de Maduro como un hecho relevante para la historia democrática, y expresó que “la caída de un dictador es motivo de felicitación porque que un sátrapa deje de abusar de los ciudadanos es algo por lo que cualquier demócrata debería sentirse orgulloso”, según reportó la fuente.

Tal como informó el medio, el dirigente popular exigió al Ejecutivo español que reconozca el resultado de las recientes elecciones venezolanas, distanciándose de la postura del PSOE y del presidente Pedro Sánchez. De los Santos sostuvo que el Partido Popular representa a quienes rechazan el régimen político instaurado por Hugo Chávez y continuado por Maduro, mientras que, a su juicio, el PSOE “escuda esa satrapía”. En este contexto, señaló el papel de figuras socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes acusó de justificar la permanencia del chavismo y de actuar como mediadores entre Venezuela y otras democracias europeas.

El medio detalló que, en su intervención, De los Santos también celebró la distinción a María Corina Machado, a quien pidió felicitar por la obtención del Premio Nobel de la Paz. Enfatizó que el PP siempre ha mostrado su apoyo a María Corina Machado y a los venezolanos que defienden la democracia y la libertad, aludiendo tanto al exilio masivo como a quienes permanecen dentro del país bajo condiciones restrictivas. Según sus palabras recogidas por la fuente, el PP considera fundamental fortalecer el respaldo a los nueve millones de ciudadanos que han abandonado Venezuela huyendo de las consecuencias del régimen chavista.

El apoyo estadounidense al proceso de transición en Venezuela recibió mención especial durante la comparecencia. Según detalló el medio, De los Santos valoró la actuación de Estados Unidos en favor de la libertad y en la defensa de los derechos de aquellos que sufren persecución política, recordando que muchos opositores han sido encarcelados o asesinados y que la crisis ha llevado a la migración forzosa de millones de ciudadanos, algunos de los cuales, dijo, han debido cruzar fronteras en condiciones extremas para sobrevivir.

El vicesecretario del PP criticó duramente la posición de Pedro Sánchez ante la situación venezolana, acusándolo de mantenerse “de espaldas a los derechos del pueblo venezolano”. Además, manifestó sospechas sobre el compromiso del actual presidente del Gobierno español, citando investigaciones judiciales y acusaciones de corrupción contra su partido, lo que, en opinión de De los Santos, resta credibilidad a su política exterior y a su gestión de los asuntos relacionados con Venezuela.

Al cuestionar el papel actual del PSOE, De los Santos puso en entredicho la respuesta socialista ante las denuncias de represión durante el mandato de Maduro, preguntándose dónde estaba el Gobierno español cuando se llevaban a cabo detenciones de opositores y represión de manifestaciones en Venezuela, y señalando la magnitud del exilio venezolano derivado de la crisis política. Según declaró al medio, la preocupación de Pedro Sánchez por su legado se mantendría vinculada a su relación con el chavismo, afirmando que: “pasará a la historia como el presidente que siempre estuvo del lado de la dictadura, del lado de Maduro y de todos los que hicieron de Venezuela un país sin libertades”.

El posicionamiento del PP, según informó el medio, se centra tanto en el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo como en la necesidad de dar un mensaje inequívoco de apoyo a la democracia venezolana y a las víctimas de la represión del régimen saliente. En sus declaraciones, De los Santos reiteró el compromiso de su partido con los principios democráticos y expresó el deseo de que España respalde de manera clara a los sectores que luchan por la libertad en Venezuela.