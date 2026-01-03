Agencias

El PP acusa a Maduro de "dictador" y "líder de un cartel" y habla de "un gran día para Venezuela"

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha catalogado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "dictador" y "líder de un cartel", y ha señalado que este es "un gran día" y "una oportunidad para detectar a quienes les gustan las dictaduras".

"No es un presidente. Es un dictador que robó las elecciones al pueblo venezolano, y el líder de un cartel del narcotráfico y el crimen organizado", ha manifestado Díaz-Pache en su perfil oficial de la red social 'X'.

Además, Díaz-Pache ha incidido en que no solo es "un gran día" para Venezuela, sino también "un oportunidad" para poder detectar a aquellos que "les gustan las dictaduras siempre que sean de los suyos".

Estas declaraciones del portavoz 'popular' en la Asamblea se suman a las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha celebrado la "caída del régimen" de Maduro y, al igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado su apoyo a la líder opositora María Corina Machado.

Estados Unidos ha llevado a cabo esta madrugada una operación en territorio venezolano que ha culminado con la captura de Maduro, según ha informado el propio presidente estadounidense, Donald Trump. La Fiscalía de Estados Unidos ya ha anunciado que Maduro será juzgado por narcoterrorismo y posesión de armas.

