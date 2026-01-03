Agencias

EH Bildu rechaza "con contundencia" el ataque de EEUU a Venezuela y defiende "la soberanía como principio irrenunciable"

La agrupación vasca manifestó su repudio a la ofensiva estadounidense en Caracas, calificando la acción como imperialista, y abogó por la libre determinación, mientras mantiene diálogo con aliados sudamericanos para evaluar el desarrollo de la crisis en Venezuela

Guardar

El grupo político vasco EH Bildu afirmó que mantiene comunicación constante con partidos aliados en América del Sur para observar el desarrollo de la crisis en Venezuela, según reportó el medio. En una declaración dada a conocer a través de sus redes sociales, la formación detalló que el seguimiento de los acontecimientos recientes en Caracas y su entorno responde a la preocupación por las consecuencias de los ataques estadounidenses y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores. El comunicado enfatizó la voluntad de la agrupación de trabajar junto a sus interlocutores sudamericanos para evaluar la magnitud de la situación actual.

De acuerdo con EH Bildu, la agrupación expresó su rechazo “con contundencia” a la ofensiva llevada a cabo por Estados Unidos contra Venezuela y criticó lo que describieron como una “agresión imperialista” contra el pueblo venezolano, consignó el medio. El texto del comunicado aborda la intervención militar estadounidense y la captura del mandatario venezolano como sucesos que representan una vulneración directa a la soberanía nacional de Venezuela y como actos de injerencia en los asuntos internos del país.

EH Bildu manifestó que, ante la gravedad de los hechos reportados, reafirma su defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, principios que considera irrenunciables. El texto divulgado a través de sus perfiles en redes sociales indica: “EH Bildu quiere denunciar y rechazar con contundencia la agresión imperialista de Estados Unidos contra el pueblo soberano de Venezuela, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, así como toda forma de injerencia e intervención externa”.

En su posicionamiento, la formación vasca extendió la defensa de estos valores al contexto internacional. El comunicado añade que “defiende y defenderá siempre el principio de soberanía, la autodeterminación y la paz de todos los pueblos y naciones del mundo como principios irrenunciables”. Esta afirmación refleja la postura general de EH Bildu frente a las intervenciones extranjeras, enfatizando el respeto al autogobierno de las naciones.

La declaración de EH Bildu también recalca la importancia de establecer vínculos activos con fuerzas políticas en América del Sur. Según publicó la formación, su red de contactos permite un monitoreo continuo de los eventos en Venezuela, lo que consideran esencial ante la evolución de los episodios ocurridos en la República Bolivariana. “Estamos en contacto con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de los gravísimos acontecimientos que se están produciendo en la República Bolivariana de Venezuela”, concluyó la agrupación.

El comunicado difundido por EH Bildu pone en relieve su rechazo a la intervención militar liderada por Estados Unidos y refuerza su compromiso con una posición internacional que prioriza la soberanía, la autodeterminación y la defensa de la paz para todos los pueblos, informó el medio. La agrupación sostiene que cualquier acto de injerencia externa resulta incompatible con esos principios y que su labor de contacto y seguimiento busca informar y fortalecer los lazos con los aliados sudamericanos en momentos de crisis.

Temas Relacionados

EH BilduVenezuelaSoberaníaEstados UnidosNicolás MaduroCilia FloresCaracasAmérica del SurAutodeterminaciónIntervención externaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

EEUU declara a Maduro "bajo arresto" y será juzgado en suelo estadounidense por "narcoterrorismo"

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos criminales relacionados con narcotráfico y corrupción, según confirmaron autoridades tras semanas de máxima tensión bilateral

EEUU declara a Maduro "bajo

Renfe cierra 2025 con un récord histórico de más de 37 millones de viajes en AVE y larga distancia

La operadora estatal incrementa su volumen total de trayectos en alta velocidad gracias al aumento de plazas y tarifas asequibles, impulsando el desarrollo comercial y batiendo marcas en rutas clave como Madrid-Barcelona, Levante y conexión noroeste

Renfe cierra 2025 con un

Xabi Alonso: "Vamos a ir apurando plazos con Mbappé"

El club confía en la pronta recuperación del delantero francés, sin confirmar si su regreso será inmediato y destaca la importancia de mantener el rendimiento colectivo mientras aguardan actualizaciones sobre el estado físico de otras figuras clave

Xabi Alonso: "Vamos a ir

Vox reprocha a Feijóo que "aplaudiera" a Correa y dice a Puente que los venezolanos deseaban que llegará el día de hoy

El partido liderado por Santiago Abascal cuestionó los gestos del dirigente popular durante la visita de Gustavo Petro al Congreso y respondió con firmeza a los comentarios del ministro Óscar Puente sobre la situación política venezolana

Vox reprocha a Feijóo que

López Miras se solidariza con el pueblo venezolano "que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro"

Fernando López Miras expresa su respaldo en redes al pueblo de Venezuela, destaca el exilio de miles y confía en que puedan recuperar su libertad tras años bajo el mando de Maduro, a quien califica de “opresor”

Infobae