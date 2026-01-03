EH Bildu rechaza "con contundencia" el ataque de EEUU a Venezuela y defiende "la soberanía como principio irrenunciable"

El grupo político vasco EH Bildu afirmó que mantiene comunicación constante con partidos aliados en América del Sur para observar el desarrollo de la crisis en Venezuela, según reportó el medio. En una declaración dada a conocer a través de sus redes sociales, la formación detalló que el seguimiento de los acontecimientos recientes en Caracas y su entorno responde a la preocupación por las consecuencias de los ataques estadounidenses y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores. El comunicado enfatizó la voluntad de la agrupación de trabajar junto a sus interlocutores sudamericanos para evaluar la magnitud de la situación actual.

De acuerdo con EH Bildu, la agrupación expresó su rechazo “con contundencia” a la ofensiva llevada a cabo por Estados Unidos contra Venezuela y criticó lo que describieron como una “agresión imperialista” contra el pueblo venezolano, consignó el medio. El texto del comunicado aborda la intervención militar estadounidense y la captura del mandatario venezolano como sucesos que representan una vulneración directa a la soberanía nacional de Venezuela y como actos de injerencia en los asuntos internos del país.

EH Bildu manifestó que, ante la gravedad de los hechos reportados, reafirma su defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, principios que considera irrenunciables. El texto divulgado a través de sus perfiles en redes sociales indica: “EH Bildu quiere denunciar y rechazar con contundencia la agresión imperialista de Estados Unidos contra el pueblo soberano de Venezuela, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, así como toda forma de injerencia e intervención externa”.

En su posicionamiento, la formación vasca extendió la defensa de estos valores al contexto internacional. El comunicado añade que “defiende y defenderá siempre el principio de soberanía, la autodeterminación y la paz de todos los pueblos y naciones del mundo como principios irrenunciables”. Esta afirmación refleja la postura general de EH Bildu frente a las intervenciones extranjeras, enfatizando el respeto al autogobierno de las naciones.

La declaración de EH Bildu también recalca la importancia de establecer vínculos activos con fuerzas políticas en América del Sur. Según publicó la formación, su red de contactos permite un monitoreo continuo de los eventos en Venezuela, lo que consideran esencial ante la evolución de los episodios ocurridos en la República Bolivariana. “Estamos en contacto con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de los gravísimos acontecimientos que se están produciendo en la República Bolivariana de Venezuela”, concluyó la agrupación.

El comunicado difundido por EH Bildu pone en relieve su rechazo a la intervención militar liderada por Estados Unidos y refuerza su compromiso con una posición internacional que prioriza la soberanía, la autodeterminación y la defensa de la paz para todos los pueblos, informó el medio. La agrupación sostiene que cualquier acto de injerencia externa resulta incompatible con esos principios y que su labor de contacto y seguimiento busca informar y fortalecer los lazos con los aliados sudamericanos en momentos de crisis.