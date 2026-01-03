Agencias

EEUU declara a Maduro "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense

Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa en Venezuela tras una intervención militar ordenada por Washington, será procesado por cargos aún no revelados, mientras autoridades estadounidenses consideran esta acción un “nuevo amanecer” para el país sudamericano

Guardar

El senador republicano Mike Lee comunicó que el secretario de Estado Marco Rubio le informó sobre la detención y extracción de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron llevados fuera de Venezuela por personal estadounidense. Este hecho se produce después de una operación militar realizada en territorio venezolano, en un contexto de máxima tensión diplomática y militar entre ambos países, según reportó el medio que brindó la información de origen.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, Estados Unidos declaró a Nicolás Maduro “bajo arresto”, confirmando que el expresidente venezolano será procesado judicialmente en suelo estadounidense por delitos que aún no se han detallado. El anuncio fue realizado este jueves luego de una intervención nocturna ejecutada por el ejército norteamericano, la cual incluyó ataques aéreos con el objetivo de proteger a las fuerzas encargadas de dar cumplimiento a la orden de detención. El presidente norteamericano Donald Trump confirmó que el propio Marco Rubio le notificó acerca de la captura, ocurrida durante la madrugada, y aseguró que ambos, Maduro y Flores, fueron extraídos de Venezuela tras la intervención.

La misma acción desencadenó reacciones inmediatas en la esfera política de Estados Unidos. Varios senadores demócratas manifestaron reparos respecto a la legalidad de la operación, exigiendo explicaciones sobre el fundamento constitucional empleado para justificarla. Ante esto, Mike Lee argumentó que probablemente la intervención se ha enmarcado en la autorización inherente otorgada al Presidente bajo el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, lo que autorizaría acciones para proteger a ciudadanos estadounidenses de amenazas reales o inminentes.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, se sumó a los pronunciamientos oficiales. A través de su cuenta de X, manifestó que “el tirano se ha ido”, aludiendo a la remoción de Maduro, y describió la situación como “un nuevo amanecer para Venezuela”. Landau afirmó que el exmandatario venezolano finalmente enfrentará la justicia debido a sus acciones, aunque hasta el momento no se han especificado cuáles serán los cargos que deberá afrontar en Estados Unidos.

Según detalló la misma fuente, la operación se enmarca dentro de la serie de medidas adoptadas por Estados Unidos en medio de una escalada de tensiones con el gobierno venezolano durante los últimos meses. Estas acciones incluyeron el despliegue de buques de guerra en las costas venezolanas, la incautación de petroleros y amenazas abiertas de ataque militar, justificadas en el combate al narcotráfico.

El desarrollo de la intervención militar estadounidense, que culminó en la detención de Maduro y Cilia Flores, marca un punto de inflexión en la crisis bilateral. La fuente original indicó que, por el momento, las autoridades estadounidenses no anticipan más acciones directas en Venezuela tras la detención. Tampoco han trascendido datos sobre el estado de salud de Maduro ni del resto de su entorno inmediato.

El medio informó que el episodio ha acelerado el colapso de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, acentuando el clima de confrontación entre ambas administraciones en los meses previos. Si bien la narrativa oficial estadounidense presenta la captura como un “nuevo amanecer” para el país sudamericano, persisten interrogantes sobre los procedimientos judiciales que se seguirán adelante y sobre la reacción de los sectores leales a Maduro en Venezuela.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroEstados UnidosVenezuelaDonald TrumpMarco RubioMike LeeJuicioArrestoCilia FloresChristopher LandauEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Cada español gastará una media de 18,77 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026, 0,57 euros más que en 2025

Asturias destacará como la región con mayor importe por habitante, mientras que Ceuta y Melilla registrarán las menores cifras; el sorteo, que se celebrará el 6 de enero, repartirá 770 millones en premios entre los participantes

Cada español gastará una media

La ONCE pide a la RAE modificar la acepción de 'leer' en el Diccionario para incluir la lectura del sistema Braille

La ONCE pide a la

Irán condena la "agresión militar ilegal" de EEUU sobre Venezuela

Irán condena la "agresión militar

La UE pide "moderación" y respeto al derecho internacional tras los ataques de EEUU en Venezuela

Kaja Kallas, máxima autoridad diplomática europea, insta al cese de la violencia luego de bombardeos estadounidenses en Caracas, demanda observar la Carta de la ONU y reafirma que la protección de europeos en la región es prioridad de Bruselas

La UE pide "moderación" y

Vidal (Sumar MÉS) se muestra "extremadamente preocupado" por el ataque de EEUU a Venezuela

Vidal (Sumar MÉS) se muestra