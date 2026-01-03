EEUU declara a Maduro "bajo arresto" y será juzgado en suelo estadounidense por "narcoterrorismo"

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares a quien aportara información que permitiera capturar o condenar a Nicolás Maduro, una medida que reflejaba la gravedad de las acusaciones existentes desde 2020 según consignó el medio original. Tras semanas de elevada tensión diplomática y militar entre ambos países, Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar la pasada madrugada en territorio venezolano, según confirmaron autoridades de Estados Unidos a la prensa.

Según detalló el medio, Estados Unidos ha declarado formalmente a Nicolás Maduro "bajo arresto" y ha anunciado que será sometido a juicio en suelo norteamericano por delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, explicó que tanto Maduro como Flores afrontan cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento en perjuicio de Estados Unidos. “Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, expresó Bondi a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter.

Los acontecimientos se desencadenaron luego de que el Ejército estadounidense ejecutara una operación en Venezuela, como han confirmado fuentes oficiales. De acuerdo con lo publicado, el senador republicano por Utah, Mike Lee, fue el primero en difundir la información sobre la detención de Maduro tras haber mantenido una comunicación con el secretario de Estado Marco Rubio. Lee señaló: "Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos". Más adelante, precisó que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques aéreos con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes cumplían la orden de detención, aunque hasta el momento no se han compartido más detalles sobre la operación ni sobre el estado de salud del mandatario venezolano y su esposa.

La captura de Maduro y la acción militar han amplificado la tensión que venía gestándose entre ambos gobiernos, según reportó el medio de referencia. Durante los últimos meses, la administración de Donald Trump había tomado medidas de presión contra Caracas, como el despliegue de buques de guerra frente a las costas venezolanas, la confiscación de petroleros provenientes del país sudamericano y amenazas directas de intervención bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

La formalización judicial contra Maduro y Flores se llevará a cabo en tribunales estadounidenses, en concreto en el Distrito Sur de Nueva York, donde previamente en 2020 ya se habían presentado los cargos iniciales, según señaló Bondi en declaraciones recogidas por el medio original. La fiscal anticipó que la pareja responderá ante la justicia estadounidense: “El matrimonio se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Tras la operación militar, desde altos cargos estadounidenses se emitieron diversas reacciones. El subsecretario de Estado Christopher Landau declaró a través de redes sociales: "El tirano se ha ido", al tiempo que consideró el hecho como "un nuevo amanecer para Venezuela". Landau añadió: "Ahora, por fin, se enfrentará la justicia por sus crímenes", declaración que fue rescatada por el medio consultado.

Las críticas internas en Washington no tardaron. Algunos miembros del sector demócrata en el Senado expresaron reservas sobre la legalidad internacional del operativo, reportó la fuente original. Ante estas objeciones, Mike Lee defendió la intervención estadounidense aludiendo a la autoridad que otorga el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, que permite al presidente actuar para proteger a personal estadounidense ante una amenaza real o inminente.

El presidente Donald Trump se refirió a la captura de Maduro resaltando que la detención se produjo en coordinación con las fuerzas de seguridad estadounidenses. El mandatario estadounidense justificó la operación como parte de los esfuerzos tanto diplomáticos como militares durante los meses anteriores, en los que previas amenazas y operativos respondían a la política de presionar al gobierno venezolano bajo el argumento de la lucha internacional contra el narcotráfico.

El senador Lee, en referencia al futuro de la región, subrayó que el Departamento de Estado no tiene previsto llevar a cabo más acciones en Venezuela ahora que Maduro ha quedado bajo custodia de Estados Unidos, siempre según lo informado por la fuente original.

Aún no se han difundido datos sobre el estado de salud de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores tras la intervención militar llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses, según han destacado las fuentes oficiales. La situación marca un hito en la relación entre Washington y Caracas tras años de enfrentamientos y acusaciones cruzadas sobre tráfico de drogas, corrupción y violaciones a la legalidad internacional, contexto sobre el cual la prensa estadounidense continuará dando seguimiento al desarrollo judicial y diplomático de este caso.