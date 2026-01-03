Duch llama "a la desescalada y a respetar el derecho internacional" en Venezuela

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, subrayó que la administración catalana mantiene contacto permanente con las autoridades españolas y con el Centre Català en Caracas, con el objetivo de monitorear la situación de los catalanes que residen en Venezuela. En el contexto de la reciente intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, Duch puntualizó la importancia de este seguimiento para asegurar la protección y el bienestar de los ciudadanos catalanes. Según informó Europa Press, estas declaraciones de Duch se difundieron a través de un mensaje en la red social X el sábado.

La situación en Venezuela experimentó una escalada significativa tras la captura del presidente Nicolás Maduro, ejecutada por el ejército estadounidense durante una operación de ataque de gran escala, según detalló Europa Press. Ante este escenario, Duch expresó la postura oficial del Govern catalán, realizando un llamado a la desescalada y al respeto del derecho internacional en el país sudamericano.

El medio Europa Press consignó que el responsable catalán de exteriores recalcó la importancia de reducir tensiones ante los acontecimientos, solicitando tanto una disminución de la confrontación como la observancia de los principios y normas consagrados en el derecho internacional. Esta posición se inscribe en el marco de la coordinación institucional entre la Generalitat, el Gobierno español y otras entidades como el Centre Català de Caracas, que opera en la capital venezolana y funge como nexo con la comunidad catalana ubicada en el país caribeño.

La comunicación del conseller Jaume Duch en redes sociales enfatizó la vigilancia activa sobre la situación venezolana y la coordinación desplegada para garantizar el flujo de información sobre el estado y las condiciones de los ciudadanos catalanes en Venezuela, reportó Europa Press. Las autoridades de la Generalitat indicaron que su trabajo se dirige a recibir información oportuna y colaborar con las instancias diplomáticas y asociaciones relevantes.

Europa Press destacó que el mensaje institucional de Duch se produce en un momento de incertidumbre internacional, después de que la intervención militar estadounidense alteró la estabilidad política en Venezuela y disparó las alarmas entre gobiernos y organismos que cuentan con nacionales residiendo en la región. Desde la administración catalana, el foco permanece en velar por los intereses y la seguridad de los ciudadanos en territorio venezolano, mientras continúan actualizando el monitoreo de los acontecimientos en coordinación con el Ejecutivo central de España y con la red de instituciones catalanas presentes en Caracas.