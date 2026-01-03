Diferentes entidades convocan una concentración este sábado en Palma como rechazo al ataque de EEUU contra Venezuela

La publicación de un comunicado en redes sociales por parte de la Esquerra Independentista, reproducido en el perfil de Endavant OSAN en la plataforma ‘X’, ha intensificado el llamado de varias organizaciones en Mallorca para manifestarse en respuesta a los recientes acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela. Las entidades instan a la ciudadanía a congregarse en la plaza de España de Palma este sábado a las 18:00 horas, como reacción directa al ataque militar efectuado esta madrugada por parte de Estados Unidos contra territorio venezolano. Según informó la organización juvenil Arran, el mensaje de convocatoria comenzó a circular por múltiples canales y subraya la urgencia de movilizarse ante lo que denominan “ataque imperialista de los EEUU contra la población venezolana, contra el derecho internacional y contra la paz”.

De acuerdo con la información difundida por los colectivos convocantes citados por la Esquerra Independentista de Mallorca, la acción militar estadounidense fue calificada como una “agresión imperialista” y los organizadores invitaban a participar activamente en la protesta “para defender el socialismo y la autodeterminación de todos los pueblos”. El comunicado difundido por Arran y replicado por otros sectores independentistas del archipiélago recalca el carácter de urgencia de la convocatoria para responder tanto a las consecuencias directas del ataque como a su significado geopolítico.

El medio recogió además que desde la Esquerra Independentista se denunció explícitamente que los Estados Unidos atacaron Venezuela durante la madrugada, responsabilizando al presidente estadounidense, Donald Trump, de los bombardeos y del presunto secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según publicó la organización, el ataque se enmarca “en una política de destrucción de un país soberano para someterlo a intereses económicos y geoestratégicos de grandes potencias”. Además, la Esquerra Independentista relacionó este tipo de intervenciones con acciones militares previas en países como Afganistán, Libia, Siria e Irak, identificándolas con la llamada “doctrina Monroe”.

Tal como reportó la organización juvenil Arran, en el comunicado conjunto se amplió el llamado a la solidaridad internacional e hicieron hincapié en el rechazo al rearme global. El documento subraya la proclama: “contra la guerra imperialista, solidaridad internacionalista”.

El pronunciamiento también extendió sus críticas hacia los gobiernos de España y Francia y a la Unión Europea, señalando su participación directa o indirecta en el desarrollo del conflicto. Según consigna el mensaje reproducido en la plataforma ‘X’ por Endavant OSAN, la Esquerra Independentista acusó a estas potencias de estar “contribuyendo a la escalada bélica capitaneada por los Estados Unidos”, ya sea mediante acciones concretas o mediante omisiones políticas y diplomáticas. El comunicado demandó la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos y propuso la implementación de un boicot económico tanto contra ese país como contra su industria militar.

El texto difundido por los colectivos independentistas muestra, además, su apoyo al pueblo venezolano, resaltando la resistencia y la organización en “las Comunas, los municipios y los barrios”. Según expresaron, la sociedad venezolana “no se rinde y lucha cada día por construir la patria bolivariana libre de las cadenas imperialistas”.

El mensaje concluido en la red social ‘X’ incluye un rechazo al rearme y la guerra, a la vez que formulan consignas como “No a la doctrina Monroe” y “Fuera el imperio de Venezuela”, reiterando la defensa del socialismo y la autodeterminación de los pueblos. Estas expresiones reflejan la perspectiva política de los colectivos participantes y la orientación de la movilización prevista en Palma, destinada a mostrar solidaridad internacional y a expresar repudio a la intervención militar y las políticas consideradas por los convocantes como injerencias extranjeras.