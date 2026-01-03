(Crónica) El líder Racing se queda sin colchón y el Almería se pone segundo

Pese a disponer de superioridad numérica en los minutos finales y sumar un penalti a su favor, el Racing de Santander solo logró igualar el marcador frente al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Según informó Europa Press, el empate 1-1 alcanzado este sábado en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion mantiene al equipo cántabro en el primer puesto de la clasificación, aunque ve reducida su ventaja respecto a sus perseguidores. La presión aumenta en la lucha por el ascenso directo, ya que la UD Almería se posicionó como escolta tras vencer en el derbi andaluz ante Granada.

Durante el enfrentamiento en Valladolid, el equipo dirigido por José Alberto buscaba afianzarse como líder, pero se vio obligado a rescatar un punto en la recta final. Europa Press detalló que la escuadra local, que estrenaba en el banquillo a Luis García Tevenet, tomó la delantera en la segunda mitad con un gol de Pablo Tomeo, quien posteriormente resultó expulsado, lo que dejó al Valladolid con diez jugadores. El empate del Racing llegó en el minuto 82, obra de Andrés Martín desde el punto penalti, en una jugada muy protestada por los anfitriones. Pese a contar con un hombre más, el Racing no consiguió remontar antes del pitido final, aunque el punto obtenido le garantiza cerrar la jornada una vez más al frente de la tabla.

Tal como publicó Europa Press, las diferencias entre los principales aspirantes se estrechan. El Racing contabiliza 38 unidades mientras el Almería suma 35, a la espera de lo que haga el domingo Las Palmas, escuadra que acumula 34 puntos y visita al Zaragoza. En cuanto al Almería, la victoria 3-2 sobre Granada le permitió dejar atrás una racha de dos derrotas con la que había finalizado el año 2025, consolidándose nuevamente como candidato a la cima y complicando la situación de su rival andaluz, actualmente en puestos de descenso.

La crónica del desarollo del partido en Almería revela que el equipo local demostró gran efectividad, sobre todo en las jugadas a balón parado. El encuentro llegó al descanso con igualdad en el marcador (1-1), pero goles de Leo Baptistao y Dzodic inclinaron la balanza para los almerienses. Granada, por su parte, solo pudo recortar diferencias en el tiempo añadido, según detalló Europa Press. El resultado mantiene a la formación granadina en una posición comprometida en la tabla, mientras el Almería aprovecha el bajón del Racing para presionar en la lucha por el ascenso.

En otros encuentros de la misma jornada, el Castellón consiguió una goleada significativa sobre el Huesca, imponiéndose 4-1 y alcanzando los 34 puntos en la clasificación, igualando momentáneamente a Las Palmas antes del duelo del conjunto canario. El Castellón, pese a la expulsión de Lucas Alcaraz tras recibir doble amonestación, mostró contundencia con goles de Alex Calatrava, Fabrizio Brignani y Pablo Santiago antes del descanso, y Beñat Gerenabarrena sumó el cuarto tanto ya en la segunda parte.

El sábado también concluyó con el triunfo del Córdoba ante Burgos (2-0), resultado que colocó a ambos equipos en el grupo de los 29 puntos y los mantiene en la lucha por posiciones de privilegio. Jacobo González abrió el marcador justo antes del tiempo de descanso y Adrián Fuentes incrementó la diferencia poco después de la reanudación, según consignó el medio Europa Press.

En relación a los enfrentamientos que dieron inicio a la vigésima jornada, Eibar superó 2-1 a Mirandés el viernes, mientras que la Cultural Leonesa y la Real Sociedad B firmaron tablas 1-1 durante la jornada sabatina. Para el domingo, restan por disputarse varios partidos: Sporting de Gijón recibirá al Málaga a las 14:00 horas, Ceuta se enfrentará a Andorra a partir de las 16:15, Albacete medirá fuerzas con Leganés a las 18:30, y en simultáneo Zaragoza será local ante Las Palmas. Deportivo de La Coruña cerrará la jornada totalizando la jornada con un encuentro ante Cádiz a las 21:00.

La pugna por los primeros puestos en LaLiga Hypermotion se intensifica y deja a varios equipos con posibilidades de asaltar la cima en las próximas fechas. Los resultados comprimieron la lucha por el ascenso, resalta Europa Press, donde tanto el Racing de Santander como la UD Almería y Las Palmas se posicionan como protagonistas mientras otros conjuntos buscan mantenerse en la pelea o salir de posiciones comprometidas.