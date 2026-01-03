Convocan una protesta ante la embajada de EEUU en Madrid contra la 'agresión imperialista' a Venezuela

En las horas previas a la protesta, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, difundió el llamado de la Internacional Antifascista e instó a los ciudadanos a movilizarse en solidaridad con Venezuela, destacando la necesidad de que la defensa de la soberanía y la paz se exprese de manera contundente en las calles. Según informó la fuente original, Santiago subrayó la importancia de rechazar cualquier retroceso ante las acciones que, a su juicio, buscan intervenir en los asuntos venezolanos y señaló directamente la gestión de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, como promotora de estas tensiones por su “codicia” respecto a los recursos naturales del país sudamericano.

La concentración fue convocada para el domingo a las 12:00 frente a la Embajada de Estados Unidos en España, ubicada en la calle Serrano número 75, en Madrid. De acuerdo con la información divulgada por el medio, la llamada protesta surge bajo el lema de rechazo a la conocida como “agresión imperialista” y en defensa de “la paz y la soberanía de los pueblos”, en este caso con un énfasis particular en el actual contexto venezolano. La convocatoria, impulsada especialmente por organizaciones antifascistas y representantes de la izquierda española, vino acompañada de la exigencia de respeto al derecho internacional.

El cartel de la protesta fue difundido la víspera de la manifestación por diversos canales, entre ellos las redes sociales particulares de dirigentes y colectivos vinculados a movimientos antifascistas. Según publicó la fuente original, Enrique Santiago animó a los ciudadanos a participar y expresó que "ni un paso atrás contra el imperialismo" era el mensaje central dirigido a quienes respaldan la convocatoria. Santiago señaló como motivo esencial la situación de Venezuela, enfatizando que, en su opinión y la del colectivo convocante, la administración estadounidense dirigía sus acciones motivada por el interés en los recursos venezolanos.

El medio original detalló que, tanto en los mensajes difundidos como en la organización de la protesta, se reclamó la necesidad de que el pueblo venezolano pueda ejercer su soberanía sin intervenciones externas. La defensa del derecho internacional fue otro de los temas centrales, argumentando que cualquier acción que amenace la autodeterminación de Venezuela vulnera principios fundamentales reconocidos en el ámbito internacional.

Quienes promovieron la concentración apelaron a la solidaridad internacionalista, llamando a la movilización ciudadana bajo la consigna de respaldo a un “pueblo hermano”. El medio consignó que la Internacional Antifascista, organizadora de la protesta, articula estas acciones en un contexto de creciente tensión diplomática entre España, Venezuela y Estados Unidos.

La convocatoria a la manifestación incluyó referencias directas a la presidencia de Donald Trump y a los vínculos de la política estadounidense con la situación venezolana. Según detalló la fuente original, los organizadores consideran que el incremento de la presión política y económica sobre el gobierno venezolano responde a intereses estratégicos vinculados principalmente a los recursos naturales del país, lo que consideran una injerencia en asuntos internos.

Durante los preparativos de la concentración, los organizadores insistieron en el carácter pacífico del acto y en su enfoque en el respeto por la autonomía de los pueblos según lo estipulado por el derecho internacional. La fuente original indicó que la elección de la Embajada de Estados Unidos como escenario central para la protesta responde a la voluntad de los convocantes de hacer visible su rechazo a las medidas adoptadas desde Washington, a las que califican como “agresión imperialista”.

En los mensajes previos al evento, difundidos por integrantes de la Internacional Antifascista y simpatizantes, se solicitó la máxima participación y se reiteró la importancia de la protesta como expresión de “solidaridad internacionalista”. Según consignó el medio, la convocatoria recibió el respaldo explícito de varias personalidades y colectivos que comparten la demanda de respeto a la autonomía venezolana y el rechazo a las políticas de intervención.

La protesta, informaron los organizadores a través de la fuente original, se inscribe en una serie de acciones desarrolladas en diversas ciudades europeas con el objetivo de denunciar, desde la perspectiva de los convocantes, la escalada de presiones internacionales sobre Venezuela y de reclamar la prevalencia de la paz en el escenario internacional.