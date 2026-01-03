Agencias

Convocan "de manera urgente" una concentración este domingo en Logroño tras contra los ataques ocurridos en Venezuela

La portavoz parlamentaria Henar Moreno insta a reunirse este domingo frente a la Delegación del Gobierno en Logroño, señalando que “esto es una violación del derecho internacional” tras las recientes agresiones internacionales ocurridas el sábado en suelo venezolano

Guardar

La frase “Venezuela no está sola. Difúndelo”, difundida en mayúsculas y acompañada del lema “Concentración contra la agresión imperialista en Venezuela”, forma parte del comunicado realizado públicamente para convocar a una concentración urgente en Logroño tras los acontecimientos recientes en territorio venezolano. Henar Moreno, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, comunicó este llamado a través de su perfil en la red social X, según publicó el medio suministrado.

De acuerdo con la información publicada, la convocatoria surge en respuesta a los ataques registrados el sábado en Venezuela. Según detalló la representante parlamentaria, la concentración está programada para este domingo, 4 de enero, a las 12 horas, y tendrá lugar frente a la Delegación del Gobierno en Logroño. Moreno enmarcó estos hechos como “una violación del derecho internacional”, enfatizando la defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

En su mensaje, la portavoz de IU insistió en la urgencia de la convocatoria, dirigiéndose tanto a la ciudadanía local como a quienes siguen la actualidad de América Latina. La comunicación incluyó una imagen alusiva al evento donde se apeló a la solidaridad con Venezuela frente a lo que considera una agresión externa, reiterándose la defensa de principios internacionales y el rechazo a interferencias en asuntos de soberanía nacional.

El medio informó que el llamado incorpora la demanda de difundir la concentración, resaltando la demanda de movilización y apoyo por parte de la sociedad. El lema seleccionado subraya la caracterización política del acto y el posicionamiento del grupo convocante respecto al contexto internacional y los hechos específicos informados.

El anuncio de la concentración se difundió con rapidez en redes sociales, reflejando el carácter urgente de la respuesta promovida por la portavoz. Según informó el medio mencionado, la apelación de Henar Moreno conjuga la condena de los ataques en Venezuela con la solicitud de una amplia participación ciudadana, invitando a manifestarse de manera pacífica y organizada frente a la sede gubernamental en Logroño.

La declaración pública reproducida en la red social X estructuró el mensaje en términos de defensa internacional, con un llamado a la acción en respuesta directa al episodio declarado el sábado en Venezuela. Tal como consignó el medio, la iniciativa tiene como eje la solidaridad frente a lo que se denuncia como una intervención que afecta la soberanía venezolana y los principios internacionales, articulando el posicionamiento local con la situación en América Latina.

Temas Relacionados

ConcentraciónVenezuelaIzquierda UnidaHenar MorenoParlamento de La RiojaLogroñoAmérica LatinaAtaquesSoberaníaDelegación del GobiernoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez exige a EEUU la liberación inmediata de Maduro y Flores

La vicepresidenta venezolana denuncia la detención del mandatario y su esposa tras una operación militar estadounidense en Caracas, pide apoyo internacional y subraya el mandato de movilización popular en defensa de la soberanía nacional, según una transmisión oficial

Delcy Rodríguez exige a EEUU

Izquierda Socialista exige la liberación de Maduro y pide al Gobierno que denuncie "la brutal agresión" de EEUU

La corriente oficial del PSOE condena la intervención estadounidense en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, reclama acciones urgentes del Ejecutivo español y llama a apoyar la autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano según un comunicado

Izquierda Socialista exige la liberación

Pérez Llorca traslada "preocupación y cercanía" al pueblo venezolano: "Pensamos en quienes llevan años sufriendo"

Pérez Llorca traslada "preocupación y

EEUU avisa a los gobernantes de Cuba de que deberían estar "precupados" tras la captura de Maduro

EEUU avisa a los gobernantes

Tensión al coincidir la celebración venezolana y una protesta contra Estados Unidos en Zaragoza

Manifestantes venezolanos y ciudadanos españoles protagonizan escenas de tensión en Zaragoza tras coincidir una reunión por la salida de Nicolás Maduro con una marcha contra la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela, bajo estricta vigilancia policial y expresiones opuestas

Tensión al coincidir la celebración