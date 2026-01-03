Chile condena el ataque de EEUU a Venezuela y pide una "salida pacífica" a la crisis

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el presidente de Chile, Gabriel Boric, reafirmó que la solución a la crisis en Venezuela debe surgir a través del diálogo y el apoyo del multilateralismo, y no por la violencia o la injerencia extranjera. Esta declaración se produjo tras la ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos en suelo venezolano, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, tal como publicó el medio del que proviene la información.

De acuerdo con lo consignado en el texto difundido por la fuente original, Boric manifestó públicamente la inquietud del gobierno chileno y su rechazo ante las acciones militares desarrolladas por el gobierno estadounidense en territorio venezolano la madrugada de la intervención. El mandatario chileno enfatizó en su mensaje que Chile se mantiene firme en su posición de condenar cualquier intervención armada y reiteró su llamado a buscar una resolución pacífica frente a la crisis que afecta actualmente a Venezuela.

Según informó el citado medio, Boric detalló que "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país". Estas palabras fueron compartidas mediante la referida plataforma social, marcando la posición oficial del gobierno chileno frente al giro de los acontecimientos en la nación sudamericana.

El presidente reveló en el mismo mensaje que Chile reafirma su adhesión a los principios fundamentales del Derecho Internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, la preferencia por resolver controversias internacionales por medios pacíficos y la defensa de la integridad territorial de las naciones. Boric precisó: "Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados".

Según publicó el mismo medio, la declaración de Boric hace un llamamiento explícito a priorizar mecanismos pacíficos y la diplomacia multilateral como única vía legítima para enfrentar la situación venezolana. El mandatario hizo hincapié en que la crisis venezolana no debe resolverse mediante operaciones armadas ni con la influencia de actores extranjeros, insistiendo en que toda solución pasa necesariamente por canales diplomáticos.

La posición del gobierno chileno, informada por los canales oficiales y consignada por la plataforma de noticias, se alinea con su defensa del respeto al derecho internacional y la firme oposición a cualquier forma de injerencia o recurso a la fuerza en conflictos externos. La reacción de Chile llega como respuesta a una intervención militar que alteró la estructura de poder en Venezuela con la captura de su presidente, profundizando el llamado regional e internacional a evitar la escalada del conflicto y a restaurar instancias de diálogo y negociación para abordar la crisis.