Alba Silva y Sergio Rico anuncian que serán padres de su segundo hijo

La modelo Alba Silva publicó una imagen que muestra a su hija Carla junto a una ecografía, acompañada de un mensaje donde expresa el entusiasmo de la familia por la llegada de un nuevo integrante. Tal como detalló el medio, la anunciada espera de su segundo hijo junto al futbolista Sergio Rico se produce después del delicado periodo que vivieron a raíz del accidente sufrido por el portero sevillano durante la romería de El Rocío en 2023. En ese contexto de estabilidad familiar, Silva eligió comunicar el embarazo a través de su cuenta de Instagram.

Según informó el medio, Alba Silva especificó en redes sociales que se encuentra en la semana 13 de gestación, lo que sitúa el embarazo cerca del cierre del primer trimestre. De mantenerse el curso habitual, el nacimiento se proyecta para comienzos de otoño, siguiendo el calendario de su primera hija, que nació el 24 de septiembre de 2024. En la publicación se aprecia a la pequeña Carla, aún en etapa de bebé, sobre una manta gris y con las manos junto a la imagen de la ecografía, lo que simboliza su próximo rol como hermana mayor.

La noticia de la futura llegada del segundo hijo de Alba Silva y Sergio Rico representa para la pareja un acontecimiento significativo tras superar momentos de incertidumbre y preocupación por la salud del deportista. El accidente que Rico experimentó en 2023 marcó una etapa de recuperación extensa y compleja para ambos. Sólo unos meses después de convertirse en padres de Carla, la pareja comparte ahora su nueva etapa familiar en un momento de sosiego y reconstrucción.

Tal como consignó el medio, en el mensaje que acompañó la fotografía en Instagram, Alba Silva escribió: "Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas, bebé... tu familia te espera impaciente, gracias por elegirnos. Ya te amamos", texto que incluyó emoticonos de corazones rojos y el hashtag #familiadecuatro. Añadió también la etiqueta #13weekspregnant para confirmar el periodo de gestación en que se encuentra.

Carla, la primogénita del matrimonio, fue presentada al público desde su nacimiento por sus padres como "la luz de nuestras vidas", frase que cobró un significado particular en relación al contexto desafiante que supuso el accidente de Rico. Ahora, ese mensaje adquiere una nueva dimensión con la expectativa de la llegada del segundo bebé, ya que la familia continúa su proceso de crecimiento. Según publicó el medio, la pareja ha compartido en más de una ocasión la importancia de la familia como pilar central para sobrellevar los episodios difíciles que han experimentado recientemente.

En la publicación que realizó la modelo se visualiza el deseo de normalidad y estabilidad tras el proceso de recuperación. La propia Silva, quien ha consolidado una presencia en redes tanto como modelo como creadora de contenido, empleó la imagen de su hija junto a la ecografía como un modo de presentar la noticia con un aspecto simbólico y familiar. La fotografía, en blanco y negro, recibió numerosos mensajes de felicitación por parte de seguidores y conocidos del entorno futbolístico y mediático.

El medio reportó que, con la llegada del segundo hijo, se consolida el proyecto familiar de la pareja, que ha vivido una etapa de cambios profundos desde el accidente de Sergio Rico. Alba Silva y el portero sevillano se convirtieron en padres de Carla poco tiempo después de superar este episodio, y la llegada del nuevo integrante ampliará la familia a cuatro integrantes antes de que la primogénita cumpla dos años.

De acuerdo con la publicación, la pareja ha optado por comunicar esta etapa a sus seguidores a través de mensajes cargados de referencias emocionales, mostrando un agradecimiento explícito hacia la vida y el destino. La utilización de etiquetas como #familiadecuatro y el tono del mensaje reflejan el significado especial que otorgan a este momento, tras haber atravesado situaciones de dificultad y alcanzar una etapa de serenidad.

En reiteradas ocasiones, tanto Silva como Rico han recurrido a sus redes para expresar el proceso de recuperación, la importancia del apoyo mutuo y la reconstrucción cotidiana de su entorno familiar. El anuncio del embarazo, difundido públicamente y acompañado de imágenes simbólicas, subraya la intención de reforzar la imagen de unidad y superación personal a través del crecimiento de la familia.