Zelenski propone que el vice primer ministro de Ucrania dirija el Ministerio de Defensa

La producción diaria de drones interceptores en Ucrania superó el millar de unidades en diciembre, una meta alcanzada bajo la gestión de Denis Shmigal en el Ministerio de Defensa, un área que ahora enfrenta una posible transformación en su liderazgo. Según informó Europa Press, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que ha propuesto a Mijailo Fedorov, primer vice primer ministro, para dirigir el Ministerio de Defensa, en sustitución de Shmigal, quien seguirá ocupando funciones dentro del equipo gubernamental.

De acuerdo con Europa Press, Zelenski resaltó la experiencia de Fedorov en asuntos relacionados con tecnología militar y digitalización de servicios estatales, argumentando que su perfil responde a los requerimientos actuales del sector de defensa. El mandatario sostuvo que tanto las Fuerzas Armadas como los fabricantes de armamento ucranianos necesitan avanzar hacia una modernización que implique eficiencia tecnológica y fortalezca las capacidades institucionales del país. Para que se formalice el nombramiento, el Parlamento ucraniano debe dar su aprobación, un paso imprescindible en el proceso de transición.

El jefe de Estado explicó que la resiliencia nacional depende no solo del apoyo militar, sino también de la energía, las finanzas, la política y la institucionalidad. Insistió en la necesidad de que existan avances que sean beneficiosos para la defensa y la seguridad, respaldados en la incorporación de herramientas tecnológicas y administrativas adecuadas. Europa Press detalló que Fedorov se ha mantenido vinculado a proyectos clave para la defensa moderna, como la producción y uso de drones y la digitalización de procesos públicos, lo que lo sitúa como un candidato preparado para impulsar cambios estratégicos en la defensa nacional.

El desempeño de Denis Shmigal en Defensa durante el año 2025, tras una gestión previa de cinco años como jefe de Gobierno, fue valorado positivamente por Zelenski, quien le agradeció su labor “sistemática” en beneficio del Estado. Según recogió Europa Press, el presidente hizo énfasis en que Shmigal continuará en el gabinete, liderando otra línea de trabajo que calificó como “igualmente importante” dentro del Ejecutivo ucraniano.

Europa Press subrayó los logros concretos en Defensa en la gestión de Shmigal, destacando el desarrollo industrial de drones interceptores como un avance significativo para Ucrania, en un contexto de guerra en el que la innovación militar se ha convertido en una prioridad nacional. La meta de superar el millar de unidades diarias simboliza los esfuerzos por dotar a las Fuerzas Armadas de una ventaja tecnológica frente a sus adversarios.

En cuanto al futuro de la cartera de Defensa, Zelenski expresó confianza en que Fedorov será capaz de continuar e incrementar estos avances, apuntando a una mayor capacitación de los equipos y a la asignación de tareas similares o aún más ambiciosas que las ejecutadas hasta el momento. Según la información de Europa Press, la propuesta de reubicar a Shmigal en otra área refleja la intención del gobierno de mantener cohesionados a los cuadros de máximo nivel en el Ejecutivo, asignando a cada uno responsabilidades adaptadas a sus capacidades.

Estos anuncios reflejan el interés de la administración ucraniana por fortalecer institucionalmente el sector de defensa a través de la innovación y la adaptación tecnológica, puntos en los que Zelenski insiste como elementos indispensables para asegurar la resiliencia y la autonomía del país frente a los desafíos actuales.