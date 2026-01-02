Reportes oficiales señalaron que varias viviendas quedaron destruidas por el fuego durante una serie de ataques ocurridos en pleno ambiente de festejo de Año Nuevo en tres aldeas de Kivu Norte, cercanas a la localidad de Manguredjipa, este de la República Democrática del Congo (RDC). Este episodio, que según el portal congoleño Actualite se produjo alrededor de las 19:00 horas, dejó un saldo de al menos 15 víctimas mortales, entre ellas dos soldados, atribuido a integrantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una organización armada relacionada con el grupo Estado Islámico.

Según consignó Actualite, los agresores, identificados por las autoridades como miembros de las ADF, irrumpieron en las aldeas causando la muerte de civiles y militares y provocaron además la destrucción de cerca de veinte viviendas mediante incendios intencionales. El ataque tuvo lugar mientras los habitantes participaban en actividades relativas a la llegada del Año Nuevo.

El medio Actualite detalló que las ADF operan en la región este de la RDC desde hace décadas. Originadas en la década de 1990 en el país vecino Uganda, comenzaron como una agrupación insurgente y, con el paso del tiempo, centraron su actividad delictiva en territorio congoleño, especialmente en la zona de Kivu Norte. Desde su llegada a esta región, las acciones violentas atribuidas a las ADF han generado la muerte de miles de civiles y han provocado el desplazamiento de numerosas familias.

En 2019, el liderazgo de las Fuerzas Democráticas Aliadas protagonizó una escisión al declarar formalmente su lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA), la facción regional del grupo yihadista. Con esta declaración, las ADF comenzaron a operar bajo la bandera de ISCA, intensificando la frecuencia y la brutalidad de sus ataques en el este de la RDC, tal como detalló el portal Actualite.

La organización ADF ha quedado marcada en los últimos años por su capacidad de realizar incursiones violentas simultáneas en varias comunidades aisladas, aprovechando la limitada presencia de las fuerzas de seguridad locales. Los ataques registrados en las aldeas cercanas a Manguredjipa durante la festividad de Año Nuevo ejemplifican este patrón operativo, según reportó Actualite.

El historial de las ADF en Kivu Norte se caracteriza por asesinatos masivos, incendios y saqueos de aldeas, además de la destrucción deliberada de infraestructuras básicas y la generación de temor entre la población rural. Según diferentes reportes recopilados por Actualite, esta cadena de episodios violentos dificulta las operaciones de ayuda humanitaria y la restauración de la vida cotidiana en la región.

Las acciones del grupo han recibido condenas de actores humanitarios y de organismos internacionales, que han alertado sobre las consecuencias de estos ataques para la estabilidad y el bienestar de los habitantes en el este de la RDC. Numerosos desplazados han buscado refugio en asentamientos improvisados o han huido hacia zonas menos expuestas a este tipo de incursiones armadas.

El portal congoleño Actualite explica que el momento elegido para la ofensiva —la noche de las celebraciones del Año Nuevo— generó confusión y dificultó la organización de una respuesta inmediata de los residentes, aumentando así el saldo de víctimas y daños materiales. Pasadas las agresiones, autoridades regionales y equipos de emergencia trabajaron en la identificación de cuerpos y la entrega de asistencia a los afectados.

La persistencia de la violencia atribuida a las Fuerzas Democráticas Aliadas plantea desafíos importantes a las fuerzas de seguridad congoleñas y a la respuesta internacional, informó Actualite. Las autoridades mantienen operativos en curso para dar con los responsables y prevenir nuevas incursiones contra la población civil en Kivu Norte.