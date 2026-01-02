Moda España cierra 2025 sentando las bases de una etapa de transformación y avanza un 2026 "exigente"

Confederación Moda España cierra 2025, un año marcado por la defensa activa del sector, el acompañamiento a las empresas ante los cambios normativos y el impulso a la internacionalización, proyectando la moda española en un contexto económico y regulatorio cada vez "más exigente", según informa en un comunicado.

En concreto, durante la celebración anual de la asamblea general, Ángel Asensio fue reelegido presidente de la Confederación Moda España, renovando la confianza del sector en un momento clave para la industria.

El presidente de Confederación Moda España, Ángel Asensio, ha hecho un balance del pasado año. "2025 ha sido un año de mucho trabajo y unidad en el que hemos tenido que estar muy cerca de las empresas, escuchándolas atentamente y acompañándolas", ha señalado.

"En un contexto marcado por la transformación del sector hacia la sostenibilidad, las tensiones internacionales y una creciente presión competitiva, nuestro papel ha sido, y seguirá siendo, defender sus intereses y poner en valor la moda española conocida y reconocida mundialmente", ha subrayado.

En un año marcado por una agenda regulatoria especialmente intensa, Moda España ha incrementado su labor de orientación y apoyo a las empresas ante la inminente implantación de normativas como la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

Asimismo, la confederación, como cofundadora del Observatorio del Sector Textil y de la Moda, ha desempeñado un papel activo en el seguimiento del Perte de Economía Circular Textil, alertando al sector sobre los plazos de alegaciones tras la publicación de las resoluciones provisionales y facilitado orientación técnica a las empresas para no perder oportunidades de acceso a financiación estratégica.

Además, ha mantenido un posicionamiento firme frente a las falsificaciones, fraudes y estafas digitales y ha reclamado medidas contundentes para proteger a las firmas, al consumidor y al conjunto de la economía legal, subrayando el impacto real de estas prácticas sobre el empleo, la reputación del sector y la competitividad empresarial.

El impulso a la internacionalización ha sido otro de los ejes clave del año con el desarrollo del Plan de Promoción de ferias internacionales, como entidad colaboradora del ICEX, que ha permitido planificar y coordinar acciones de promoción exterior gestionadas por distintas organizaciones empresariales integradas en ModaEspaña, con el objetivo de reforzar la presencia internacional de la moda española.

En este contexto, Moda España ha alzado la voz ante el impacto de los aranceles estadounidenses sobre la industria española y reclamado un marco europeo estable que garantice condiciones de "competencia justa" y permita a las empresas planificar su crecimiento con seguridad.

De cara a 2026, Confederación Moda España afronta un año exigente, donde señala que será necesario seguir trabajando con "rigor, unidad y visión estratégica" en la adaptación al nuevo marco normativo europeo, con su consiguiente transformación del modelo productivo, y la presión competitiva internacional.