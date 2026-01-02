Agencias

Marc Pubill: "El equipo se va a dejar todo para ganar la Supercopa de España"

El jugador del Atlético de Madrid Marc Pubill aseguró este viernes que el equipo rojiblanco "se va a dejar todo" en este año 2026 "para ganar" trofeos como el "primero" que tienen, la Supercopa de España, al mismo tiempo que destacó el buen momento que está viviendo gracias a "la paciencia y el trabajo".

"Me gustaría ganar trofeos, como quiere toda la afición y como queremos nosotros. Tenemos el primero en nada (Supercopa de España) y quiero decirle a la afición que el equipo se va a dejar todo para ganarlo", expresó el catalán en declaraciones facilitadas por Mahou tras ser elegido el 'Jugador Cinco Estrellas de diciembre'.

Pubill valoró este mes de enero donde el equipo tendrá "muchos partidos" entre Liga, Supercopa de España, Copa del Rey y Liga de Campeones. "Va a ser jugar, recuperar, jugar, recuperar; el equipo está preparado para eso, ya estamos acostumbrados. Lo venimos haciendo y estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien", apuntó.

Precisamente, el primero será este domingo a las 21.00 horas frente a la Real Sociedad en Anoeta: "Es un partido muy complicado. El equipo lo está trabajando bien, el míster nos está dando las claves y estoy seguro de que lo vamos a sacar".

El '18' colchonero comentó el buen momento que está viviendo gracias a "la paciencia y el trabajo". "La paciencia es clave en el fútbol como en la vida. Es cierto que en el fútbol a veces no premia, pero por suerte esta vez sí ha sido así y soy el más feliz del mundo", afirmó.

"Feliz año también para ellos (los aficionados). Espero tengamos muchos éxitos en este 2026 y darles las gracias por el apoyo que he recibido desde el principio y la ayuda que nos dan en cada partido", deseó el campeón olímpico en París.

EuropaPress

