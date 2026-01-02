Manolo González: "En un Espanyol-Barça no vamos a venir con ramos de rosas al partido"

Durante la previa al derbi entre Espanyol y Barcelona, Manolo González, técnico del RCD Espanyol, evitó pronunciarse sobre el ambiente generado por el regreso del portero Joan Garcia al RCDE Stadium y focalizó su discurso en la importancia de que jugadores y aficionados mantengan el sentido común durante el partido ante el FC Barcelona. Según consignó el medio Europa Press, González subrayó que la prioridad debe ser proteger el interés del club, advirtiendo sobre las consecuencias negativas de cualquier incidente durante uno de los encuentros de mayor rivalidad en el fútbol español.

A lo largo de la conferencia de prensa previa al enfrentamiento, González recalcó que la lógica tensión rodea cualquier cruce entre Espanyol y Barcelona. De acuerdo con Europa Press, señaló que la atmósfera intensa es propia de los derbis, enfatizando que "en un Espanyol-Barça no vamos a venir con ramos de rosas al partido", y añadió que se trata de aspectos habituales en partidos de este tipo. No obstante, fue enfático al llamar a la moderación por parte de la afición: "La gente debe ser consciente de varias cosas para mañana; el primer perjudicado es el club, el equipo y el aficionado si pasa algo que no debería pasar", afirmó en declaraciones recogidas por el mismo medio.

El entrenador insistió en que la actitud del público debe ser de apoyo sin traspasar límites, recordando que una eventual reacción ante provocaciones en el campo podría perjudicar principalmente al propio Espanyol. Europa Press reportó que González instó a que no se caiga en provocaciones externas, utilizando como ejemplo posibles celebraciones del Barcelona que podrían incomodar al público local, y pidió que la respuesta fuese la tranquilidad y la concentración en el partido. "Tenemos que estar muy aislados. Lo que está pasando aquí es que el Espanyol la cague para meterle mano por algún lado, pero estoy convencido de que eso no va a pasar", señaló el técnico.

González se refirió también, según Europa Press, a la presión ambiental y a los intentos de desestabilización desde fuera del club, dejando claro que no acepta "lecciones de comportamiento" de la afición contraria. Recordó episodios pasados, como el recibido por Luis Figo durante su regreso al estadio del Barcelona tras fichar por el Real Madrid, para ilustrar su punto. "Porque tengo muchos amigos del Barça y se lo he dicho a uno, que cuando vino Figo al Camp Nou... No están para dar lecciones a nadie", declaró González según reflejó Europa Press.

En cuanto a la preparación para el partido, el entrenador destacó que tanto él como su plantilla se aislaron del "ruido externo" y se enfocaron en el análisis y el trabajo deportivo. "Estamos bien, dedicados al tema deportivo. Analizamos el rival, preparando el partido lo mejor posible y centrados en el fútbol, que es lo que marcará el partido, seguro. Sabemos que es complicado, pero estamos motivados y con ganas de salir a darlo todo", comentó en la rueda de prensa, de acuerdo con la información reportada por Europa Press.

Respecto al retorno de Joan Garcia y la reacción que puede provocar en la grada, González minimizó la importancia de ese factor, subrayando que su única preocupación en este contexto es lograr la victoria. "Es que me da igual, la verdad. Me da igual el tema de Joan Garcia, en este sentido. Lo que me importa es ganar", expresó.

El entrenador del Espanyol también valoró el acompañamiento de los seguidores desde el inicio de su etapa al frente del equipo. Según Europa Press, González resaltó que la identificación de la grada con el club se ha mantenido alta en la mayoría de los encuentros y remarcó el compromiso de la plantilla para mantener esa comunión. "Desde que estoy aquí, el 95 por ciento de los partidos la gente ha estado con el equipo, a muerte. La gente está identificada con el equipo y tenemos que seguir dando con actitud y fútbol lo que quiere la gente", precisó.

El protagonismo de jugadores formados en las categorías inferiores del club fue otro de los aspectos recogidos en la conferencia. González se mostró satisfecho por el desempeño y la regularidad de futbolistas como Javi Puado, Pol Lozano o Jofre. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el entrenador puntualizó que "a Javi Puado, Pol Lozano o Jofre no se les ha regalado nunca nada, se lo han ganado".

Respecto al rival, González valoró el alto nivel competitivo del FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, señalando que el equipo culé juega con alta intensidad y variedad táctica. Anticipó un partido exigente, pero aseguró que su equipo está preparado para afrontarlo en las mejores condiciones posibles y con el objetivo de competir desde el primer minuto. Europa Press recogió sus palabras: "El Barça tiene un nivel muy alto, juega a un ritmo muy alto y con muchos registros. Será un partido muy complicado, pero estamos preparados para afrontarlo y competirlo al máximo nivel".

Sobre el estado del vestuario y la mentalidad de sus futbolistas, González hizo hincapié en la ambición colectiva. Destacó el cambio en la actitud general del grupo desde su llegada al banquillo y la convicción de que pueden competir y vencer a cualquier rival. "Este vestuario tiene la ambición de salir a cada partido a ganarlo. El equipo ha cambiado la mentalidad y siente que puede tumbar a cualquiera", puntualizó.

El derbi entre Espanyol y Barcelona tendrá lugar en el RCDE Stadium, escenario en el que se espera un ambiente de emoción elevada y seguimiento masivo. Manolo González concluyó con una invitación a disfrutar del encuentro desde la responsabilidad, centrándose tanto en el espectáculo futbolístico como en el ejemplo que deja la reacción de la hinchada local, según reflejó Europa Press.