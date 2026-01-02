Los pediatras proponen incluir la vacuna contra la hepatitis A en el calendario infantil ante el repunte de casos

El reciente incremento de infecciones de hepatitis A ha llevado a expertos a proponer nuevas estrategias de inmunización que permitan una mayor equidad en el acceso a la prevención en España. Según indicó la Asociación Española de Pediatría a través de su Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV-AEP), es necesaria la inclusión de la vacuna contra la hepatitis A en el calendario infantil, planteando una única dosis entre los 12 y 15 meses de edad y una dosis de rescate para menores y adolescentes no vacunados. El comité argumenta que este cambio responde al aumento sostenido de casos y recalca la importancia de reforzar la vigilancia y consolidar medidas de prevención ante la evidencia epidemiológica.

De acuerdo con la información publicada por el CAV-AEP en la revista 'Anales de Pediatría', el calendario vacunal recomendado para 2026 se basa exclusivamente en criterios científicos y epidemiológicos. El coordinador del comité, Francisco Álvarez, explicó que España se ha considerado hasta hace poco un país de baja endemicidad para la hepatitis A, por lo que la administración sistemática de la vacuna se limitaba solo a grupos con mayor riesgo de contagio, a excepción de Cataluña, Ceuta y Melilla. Álvarez aclaró que en estos territorios la vacunación se incluyó por circunstancias particulares: Ceuta y Melilla por su localización geográfica y Cataluña a través de un plan piloto. El incremento reciente de la incidencia en la mayoría de comunidades autónomas ha motivado la recomendación de ampliar la inmunización infantil frente a la hepatitis A.

El medio destaca que una de las principales novedades propuestas para el calendario de 2026 es la inclusión de una tabla de vacunaciones recomendadas en función de enfermedades crónicas o condiciones de riesgo, además de la elaboración de un calendario especial enfocado en las familias. El comité también ha enfatizado la necesidad de impulsar la vacunación frente a la gripe para toda la población entre 6 meses y 17 años —una sugerencia lanzada en la campaña de otoño anterior— y ha reiterado la recomendación de extender esta cobertura a convivientes y cuidadores de personas en riesgo, a mujeres embarazadas en cualquier punto de la gestación y a personal sanitario.

El CAV-AEP remarcó, según la información recogida en la publicación, la urgencia de avanzar hacia un sistema unificado de vacunaciones que elimine las diferencias regionales y garantice el mismo acceso a la protección vacunal en todo el país. Para lograr este objetivo, el comité considera imprescindible la colaboración de profesionales sanitarios y organismos políticos implicados en el diseño de las estrategias de inmunización infantil y juvenil. En palabras del comité, “la implicación conjunta de los profesionales sanitarios y de los responsables políticos que intervienen en las decisiones sobre el calendario de vacunaciones e inmunizaciones de la población infantil y adolescente en España, un ámbito en el que el comité está plenamente dispuesto a colaborar".

El artículo publicado por el comité recalca la necesidad de implementar un modelo de financiación que posibilite la equidad en el acceso a las vacunas que no están presentes dentro del calendario del Sistema Nacional de Salud. A juicio del organismo, esto ayudaría a paliar el impacto económico actual que asumen algunas familias y permitiría avanzar hacia mejores tasas de cobertura vacunal. El comité subraya la importancia de aumentar la implicación de la atención primaria de pediatría y de los servicios de Salud Pública para fortalecer el alcance de las campañas de vacunación.

Sobre la estructura de toma de decisiones, el CAV-AEP propone la creación de un Comité Nacional de Inmunización compuesto por pediatras expertos, técnicos de salud pública del Ministerio y de las comunidades autónomas, así como representantes de sociedades científicas y de pacientes. Esta composición iría en consonancia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y, según publicó la asociación, su establecimiento facilitaría la consecución de consensos necesarios y dotaría a las decisiones de un mayor respaldo social.

En el apartado de continuidad, el calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría sostiene las instrucciones marcadas en años previos, reiterando que la inmunización sistemática debe extenderse a toda la población infantil y adolescente, sin diferenciar entre vacunas financiadas o no. Reafirma la importancia de administrar la vacuna frente al rotavirus a todos los lactantes, siguiendo la práctica ya adoptada por todas las comunidades salvo Andalucía, que la integrará este mes. Además, el calendario mantiene la pauta 2+1 para la protección contra difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis y hepatitis B, utilizando vacunas hexavalentes. Para quienes reciben este esquema, se prescribe una dosis adicional de polio a los 6 años, ya sea con DTPa-VPI o como alternativa Tdpa+VPI.

El comité también recomienda la vacunación a los 6 años frente a difteria y tosferina con DTPa o, si no estuviera disponible, con la opción de baja carga antigénica (Tdpa), acompañada de VPI, seguida de una nueva dosis de Tdpa cerca de los 10-12 años. Se mantiene la vacunación antineumocócica 2+1 con VNC15 o, en reemplazo, la pauta 3+1 con VNC20. Los expertos insisten en la inmunización sistemática contra el meningococo B a partir de los 2 meses, en pauta 2+1, y la actualización de recomendaciones frente a meningococos A, C, W e Y con esquema 1+1+1 en los 4 y 12 meses, así como entre los 12 y 13 años, con rescate progresivo en adolescentes no vacunados hasta los 18 años.

La triple vírica y la vacuna frente a la varicela, junto con la inmunización frente al SARS-CoV-2 y la del virus del papiloma humano, continúan formando parte del paquete recomendado. Además, el comité recomienda el uso del anticuerpo monoclonal nirsevimab (dirigido frente al virus respiratorio sincitial, VRS) y sostiene la preferencia por la vacuna antigripal intranasal para niños a partir de los 2 años.

En cuanto a la inmunización durante el embarazo, el documento reitera la administración de Tdpa a partir de la semana 27 de gestación, la inclusión de la vacuna covid-ARNm en cualquier momento de la gestación y la aplicación de la vacuna antigripal cuando coincida con la temporada. El texto detalla que la vacuna frente al VRS para embarazadas está disponible en farmacias, aunque sin financiación por parte del Sistema Nacional de Salud. Los niños nacidos de madres inmunizadas durante el embarazo deben recibir el anticuerpo monoclonal frente al VRS tras el nacimiento, según las recomendaciones de Salud Pública.

Los expertos de la CAV-AEP, citados por el medio, subrayan que la aplicación sistemática y equitativa de estas medidas requiere una coordinación efectiva entre las diversas áreas de salud y políticas públicas, y reiteran su disposición a colaborar para la mejora continua y la adaptación de los calendarios de vacunación en España.