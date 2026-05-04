Al menos 15 peruanos reclutados por Rusia han muerto en guerra con Ucrania, según abogado

Lima, 4 may (EFE).- Al menos 15 peruanos han muerto en las últimas semanas en el frente de batalla contra Ucrania, después de ser reclutados por Rusia para supuestamente "asumir otros empleos", informó este lunes la defensa legal que representa a las familias afectadas, cuya denuncia ha motivado una investigación por un presunto caso de trata de personas.

La defensa de las familias asegura que al menos hay 310 peruanos afectados por esta situación, y denuncian que estos ciudadanos, normalmente de bajos recursos, firmaron contratos para asumir empleos de seguridad, transportistas, mineros, entre otros, pero han sido supuestamente engañados y enviados al frente de batalla.

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El abogado Percy Salinas informó a EFE que hasta la semana pasada tenían la confirmación de ocho peruanos fallecidos, pero en los últimos días han podido constatar con fotografías de las chapas de identificación e incluso de cadáveres que siete nacionales más han muerto en combate.

El letrado agregó que él y su equipo trabajan con las familias para confirmar la muerte de otros ocho peruanos, un dato que será revelado en los próximos días.

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Además, Salinas relató que en las últimas horas han tenido conocimiento sobre un grupo de peruanos, aún sin identificar, que está preso en Ucrania.

Desde la semana pasada piden al Ministerio de Relaciones Exteriores que exija a Rusia información sobre el paradero de sus allegados y también facilitar su repatriación, lo que cumplió con cursar el pedido a la embajada rusa con el recordatorio de que todo peruano que se enrole en una fuerza militar extranjera debe contar con el permiso previo de la Cancillería.

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Este sábado, la Cancillería anunció que 18 peruanos van a regresar a su país en los próximos días después de coordinaciones con la Embajada de Rusia en Perú y también de sus sedes diplomáticas en el país eurasiático.

Precisamente este lunes, llegarán a Lima seis peruanos, que serán recibidos por sus familias, después de que, en algunos casos, no tuvieran comunicación con ellos durante semanas.

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La semana anterior, el Ministerio de Exteriores de Perú facilitó la llegada de otros cuatro peruanos desde Moscú y uno desde Polonia. EFE