México reduce plazos y simplifica trámites para acelerar aprobación de inversiones

Ciudad de México, 4 may (EFE).- El Gobierno de México anunció este lunes nuevas reglas para acelerar la inversión, -con un plazo máximo de 30 días para aprobar proyectos y de 90 días para resolver trámites, que se aprobarán automáticamente si no hay respuesta-, en un intento por atraer capital en medio de la relocalización de las cadenas de suministro a nivel global.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que las medidas derivan de consultas con el sector privado y de un esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y los estados para facilitar la inversión.

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"La presidenta de México, (Claudia Sheinbaum), se ha reunido con prácticamente todas las representaciones empresariales aquí presentes, para recoger sus planteamientos de qué podemos hacer como país para crecer más rápido, invertir más rápido, expandir nuestras actividades económicas y el empleo", expuso Ebrard, en un encuentro con empresarios en el Museo de Antropología de Ciudad de México.

Como parte de estas acciones, dentro del denominado 'Plan México', el Gobierno firmó un decreto para incentivar proyectos de inversión y otro para crear una ventanilla única de trámites de comercio exterior.

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El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, explicó que el primer decreto permitirá autorizar proyectos de inversión en un plazo no mayor a 30 días y establece que los trámites federales deberán resolverse en un máximo de 90 días o se considerarán aprobados automáticamente.

"Las inversiones podrán ejecutarse de manera inmediata", afirmó.

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Mientras que el segundo decreto establece una ventanilla única que concentrará más de 130 trámites de comercio exterior en un solo sistema, lo que permitirá reducir tiempos, evitar duplicidades y dar seguimiento a los procesos.

En energía, el gobierno busca elevar la generación renovable de 24 % a 38 % y reducir hasta en 60 % los tiempos para obtener permisos.

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En comercio exterior, la ventanilla única permitirá a las empresas presentar documentos una sola vez y dar seguimiento a sus procesos en una sola plataforma digital basada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM).

En materia fiscal, se establecerán medidas para agilizar devoluciones, limitar revisiones y dar mayor certeza a los contribuyentes, mientras que en el sector salud, los tiempos de trámites se reducirán de 100 a 24 días.

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En México, los procesos para autorizar inversiones y trámites regulatorios pueden tardar meses o incluso años, por lo que los nuevos plazos buscan reducir uno de los principales obstáculos señalados de manera constante tanto por empresas nacionales como extranjeras.

Durante el evento, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México, afirmó que el sector privado está listo para acelerar proyectos y aprovechar las nuevas condiciones para invertir en el país.

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El 'Plan México' fue presentado en abril de 2025 por Sheinbaum, en respuesta a los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y busca fortalecer la industria nacional y la inversión en medio de la reubicación de las cadenas de suministro global. EFE

(foto)

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