La India prevé uno de los eneros más fríos de los últimos años

Nueva Delhi, 2 ene (EFE).- La India espera uno de los eneros más fríos de los últimos años, con temperaturas mínimas por debajo de lo normal en gran parte del país, un aumento de los episodios de ola de frío y un patrón de lluvias desiguales, según el pronóstico del Departamento Meteorológico de la India (IMD).

"Las temperaturas mínimas mensuales de enero de 2026 probablemente estarán por debajo de lo normal en la mayoría de las regiones del país", indicó en un comunicado el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

"Además, se prevé un número de días de ola de frío superior a lo normal en algunas áreas del centro de la India, el este de los estados de Uttar Pradesh y Bihar", añadió.

En cuanto a las lluvias, el IMD prevé que algunas zonas del centro de la India y del estado de Uttar Pradesh, en el norte del país, podrían registrar precipitaciones por encima de lo habitual durante la temporada de invierno (enero-marzo de 2026), mientras que la mayor parte del noroeste, noreste y la India peninsular experimentará lluvias por debajo de lo normal.

Esta bajada de temperaturas podría favorecer los cultivos de invierno, como el trigo, la colza y los garbanzos, que, según señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), requieren condiciones climáticas frías durante sus etapas de crecimiento y maduración para obtener rendimientos óptimos.

En años recientes, las temperaturas máximas y mínimas de enero a marzo estuvieron por encima de lo normal, afectando negativamente a estos rendimientos.

El año 2025 se situó en el octavo más cálido desde que se registran temperaturas en todo el país, según el informe anual del IMD. Durante el invierno (enero-febrero) y la época pre-monzón (marzo-mayo), las temperaturas medias por estaciones estuvieron por encima de lo normal. Sin embargo, este 2026 el país se prepara para enfrentar uno de los eneros más fríos de los últimos años. EFE