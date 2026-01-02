Israel ofrece asesoramiento a Australia contra el "islam radical" tras el atentado de Sídney

Amichai Chikli, ministro de la Diáspora de Israel, enfatizó que la protección de la comunidad judía debe eliminar cualquier ambigüedad en el tratamiento de amenazas y solicitó al Gobierno australiano reforzar sus acciones frente al antisemitismo tras el ataque contra una celebración de Janucá en Sídney. Según informó Europa Press, Chikli transmitió esta petición a través de una carta enviada al ministro del Interior australiano, Tony Burke, señalando la disposición israelí para colaborar en la formación y el asesoramiento de las fuerzas australianas frente a amenazas contemporáneas, con especial atención a la ideología extremista.

La carta del ministro israelí se produce luego de que el 14 de diciembre, dos hombres, padre e hijo, abrieran fuego en Bondi Beach durante el primer día de Janucá, resultando en la muerte de 15 personas y heridas en otras 40. El medio Europa Press detalló que el padre fue abatido por la policía en el lugar, mientras que el hijo fue neutralizado, resultó herido y posteriormente trasladado a prisión.

En su comunicación oficial, Chikli señaló que, a su juicio, ni el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ni la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, reconocieron de forma clara el vínculo entre el ataque y el “islam radical”. Europa Press consignó que Chikli expresó: “El primer paso en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo es un diagnóstico preciso: no solo centrándose en las armas utilizadas, sino en la ideología extremista responsable de la violencia".

El ministro israelí destacó en la carta que Israel posee una experiencia significativa en combate y prevención del terrorismo islamista y del antisemitismo, circunstancias que, según el funcionario, se manifiestan con creciente frecuencia y peligrosidad tanto en Australia como en otros países. El medio Europa Press reportó que el Gobierno israelí ofreció, por esta razón, la posibilidad de formar y asesorar a las fuerzas de seguridad australianas en protocolos y respuestas ante este tipo de amenazas.

Chikli también criticó que, según sus observaciones, las autoridades australianas han permitido expresiones públicas consideradas antisemitas. Citó ejemplos como el empleo de consignas tales como "del río al mar" y "globalizar la intifada" en manifestaciones, las cuales, a su entender, no pueden tratarse como meros ejercicios retóricos, sino que acarrean consecuencias tangibles para la seguridad.

En esa línea, el titular de la Diáspora recalcó que la comunidad judía de Australia “espera que el gobierno australiano garantice su seguridad, al igual que lo hace con todos los ciudadanos australianos”. Europa Press subrayó que la expectativa de Israel es que se reconozca oficialmente la conexión del ataque con corrientes extremistas y que las respuestas gubernamentales integren una perspectiva que contemple tanto las dimensiones ideológicas como las operativas del fenómeno terrorista.

Dentro de la comunicación, se reafirmó la posición del Gobierno israelí sobre la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra el extremismo y el antisemitismo. Además, Chikli insistió en que Israel accedería "de buen agrado" a la posibilidad de ofrecer entrenamiento especializado que refuerce la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad australianas ante amenazas de origen ideológico en un contexto global de creciente incidencia de ataques antisemitas y extremistas, informó Europa Press.

El atentado en Bondi Beach ocurrió en pleno desarrollo de una festividad judía de alta relevancia religiosa, lo cual, en el análisis del gobierno israelí, resalta el carácter simbólico y selectivo de los objetivos de los atacantes. Europa Press detalló que la reacción internacional ha estado marcada por el llamado de Israel a tomar medidas más decididas para frenar expresiones de odio y violencia motivadas por ideologías extremas.

Las autoridades australianas, según las distintas fuentes citadas por Europa Press, han mantenido hasta el momento una postura de rechazo del terrorismo sin precisar el énfasis que Israel recomienda en torno al origen ideológico de los atentados. Ante esto, la propuesta israelí incluye tanto el intercambio de información como la implementación de estrategias de prevención y actuación policial destinadas a minimizar la vulnerabilidad de grupos en riesgo y mejorar la protección de las comunidades judía y australiana en general.