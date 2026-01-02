Israel insiste en que Gaza "también" les pertenece y que los palestinos son solo "huéspedes"

Durante una entrevista en la emisora pública Kan, el ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, planteó la idea de condicionar los fondos públicos para la industria cinematográfica a que las películas reflejen una visión alineada con la política oficial sobre el conflicto palestino-israelí. Zohar declaró que Gaza es parte del territorio israelí y calificó a los habitantes palestinos del enclave como “huéspedes”, defendiendo que solo se les permite permanecer en la zona por ahora y que Israel no actúa como fuerza ocupante sobre su propia tierra. Según informó el diario 'The Times of Israel', estas afirmaciones se produjeron mientras el ministro analizaba la posibilidad de restringir o suprimir la financiación estatal a producciones que cuestionen el accionar del Ejército israelí.

El medio 'The Times of Israel' detalló que Zohar utilizó términos bíblicos durante la entrevista para referirse a zonas en disputa, afirmando que tanto Judea y Samaria –denominaciones bíblicas para Cisjordania– como Gaza serían territorios israelíes. Citando textualmente, el ministro afirmó: “Judea y Samaria son nuestras”. Además, subrayó que “Gaza también es nuestra. Dejamos solo que sean huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra”.

Zohar concentró sus críticas en la producción cinematográfica israelí, especialmente tras la entrega del premio Ophir —conocido como el Oscar israelí— a la película 'The Sea'. De acuerdo con la información publicada por 'The Times of Israel', el ministro cuestionó la visión que transmite el filme, señalando que, aunque no la ha visto personalmente, la cinta ha generado controversia por mostrar al Ejército israelí de forma negativa y presentar a Israel como una potencia ocupante. 'The Sea' relata la historia de un niño palestino de Cisjordania que busca llegar al mar por primera vez, una premisa que, según Zohar, podría dañar la imagen nacional y la del Ejército.

El titular de Cultura responsabilizó a una parte del sector cinematográfico de difundir un relato que, desde su perspectiva, perjudica la percepción internacional y local sobre Israel y sus Fuerzas Armadas. Por este motivo, advirtió que las películas que aspiren a obtener fondos estatales deberán enfocarse en contenidos acordes con la sensibilidad y perspectiva de la sociedad israelí. “Si desean recibir fondos públicos, hagan películas que los israelíes quieran ver, no las que quieren ver los europeos”, afirmó el ministro, según reportó 'The Times of Israel'.

Las declaraciones del ministro de Cultura se producen en un contexto en el que el debate sobre la libertad artística y su relación con la política, la identidad y la financiación pública es recurrente en Israel. El enfoque de Zohar busca trazar una línea divisoria clara entre proyectos cinematográficos que, a su juicio, fortalecen la narrativa nacional y aquellos que la cuestionan o matizan, especialmente respecto al papel del Ejército y la situación en los territorios palestinos.

Los comentarios de Miki Zohar reflejan el enfoque del actual gobierno israelí ante cuestiones de soberanía nacional y la representación cultural de temas considerados sensibles. El diario 'The Times of Israel' consignó que el ministro remarcó que no se considera que Israel esté ocupando territorios ajenos, sino que los considera como parte legítima del Estado, extendiéndose el concepto hasta Gaza, donde la mayoría de la comunidad internacional reconoce un control de facto israelí, pero no soberanía formal.

La referencia de Zohar a los residentes palestinos como “huéspedes” genera debates sobre los derechos de los habitantes de Gaza y la visión que Israel mantiene sobre el futuro del enclave. El señalamiento en torno a la política de financiación del cine abre también interrogantes sobre el margen de libertad creativa en la industria y las condiciones impuestas por el Estado para acceder a recursos públicos en función del contenido de las obras.

Las declaraciones del ministro forman parte de un panorama donde se entrelazan cultura, política y la narrativa en torno al conflicto, tal como analizó 'The Times of Israel'. La postura oficial en torno a Gaza y la representación audiovisual se perfila como una herramienta de política cultural para reforzar posiciones estatales, en un escenario marcado por la polarización y la diversidad de relatos sobre la realidad en la región.