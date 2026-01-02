Fani Carbajo vive una pedida de película con Fran Benito en una Nochevieja llena de fuegos artificiales

El cartel luminoso con la pregunta “¿Quieres casarte conmigo?” fue el elemento que sorprendió a Fani Carbajo durante la celebración de Nochevieja, marcando así un momento clave en la relación que mantiene con Fran Benito. El hijo mayor de Fani participó activamente en la sorpresa, cubriéndole los ojos para que la propuesta de matrimonio permaneciera en secreto hasta el último instante. Al descubrir la escena, la exconcursante de “La isla de las tentaciones” se mostró visible y profundamente emocionada, aceptando la propuesta y compartiendo posteriormente con sus seguidores que inicia “muy, muy feliz” esta nueva etapa.

Según reportó el medio que ha dado a conocer los detalles del acontecimiento, la petición de matrimonio se llevó a cabo cuando faltaban minutos para concluir el año 2025. La escena, evocadora y cargada de significado personal para la pareja, contó con fuegos artificiales de fondo, familiares presentes, amistades cercanas y figuras vinculadas al ámbito de la televisión, quienes se sumaron para celebrar junto a la pareja este cambio de rumbo en sus vidas. Fran Benito, de rodillas y ante el público reunido en la celebración, formalizó la solicitud de compromiso, reforzando el significado del evento para ambos.

De acuerdo con la información publicada, este compromiso surge tras un año en el que Fani y Fran han compartido tanto experiencias personales como proyectos profesionales. Durante 2025, la pareja ha enfocado esfuerzos en la crianza de su hija en común, Victoria, y en consolidar su vínculo que data de 2023. Han afrontado juntos períodos significativos, como la participación de Fani en “Supervivientes All Stars”, y la cooperación en iniciativas empresariales que los han fortalecido en el ámbito laboral.

El medio detalló que Fani Carbajo avanza hacia este nuevo compromiso matrimonial tras su anterior y mediática historia con Christofer, experiencia que acaparó la atención pública durante su etapa en los programas televisivos. El enfoque actual de la exparticipante se centra en una convivencia más tranquila y estable junto a Fran Benito, con una visión orientada hacia el futuro familiar y profesional.

De acuerdo con los datos difundidos, está previsto que la boda se celebre en 2026, lo que ofrece a la pareja margen para planificar los detalles del enlace y resolver los preparativos. La noticia del compromiso se propagó rápidamente y recibió numerosas muestras de apoyo y felicitaciones por parte de amigos y personalidades del mundo del entretenimiento, tales como Anita Williams, Eddy, Violeta Crespo, Dakota Tárrega, Marta de Lola y Cristina Porta, quienes han expresado públicamente su alegría por la decisión de la pareja.

El medio informó que Fani Carbajo, tras aceptar la petición acompañada por sus hijos, experimentó un momento de gran carga emocional, visible en las lágrimas, sonrisas y abrazos que marcaron la velada. El evento no solo significó el inicio de los preparativos para el matrimonio, sino que también representó un punto de inflexión en la trayectoria de la pareja, tanto en lo personal como en lo profesional, tras tres años de relación caracterizada por el acompañamiento mutuo y el trabajo conjunto en diferentes ámbitos.

Con este acontecimiento, Fani Carbajo y Fran Benito ponen fin a un ciclo marcado por la consolidación y se proyectan hacia el futuro con la perspectiva de formalizar su vínculo ante familiares, amigos y su entorno mediático. El compromiso, celebrado e impulsado por quienes han seguido de cerca su historia, abre una etapa que ellos mismos han definido como fundamental para la estabilidad y felicidad compartidas.