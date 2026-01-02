El Stuttgart abona la cláusula de rescisión del delantero del Racing de Santander Jeremy Arévalo

El delantero Jeremy Arévalo inició su desarrollo futbolístico en el Racing de Santander a los nueve años y, tras progresar por todas las categorías, alcanzó el primer equipo, donde participó en un total de 40 encuentros y convirtió nueve goles, con una destacada actuación en la temporada reciente. El club alemán Stuttgart activó la cláusula de rescisión estipulada en su contrato con el equipo cántabro y formalizó su fichaje con un vínculo hasta 2031, según informó el Racing de Santander en un comunicado oficial.

De acuerdo con lo publicado por el club, el VfB Stuttgart, que compite en la Bundesliga, depositó la totalidad del monto establecido como cláusula de rescisión, permitiendo así la salida del futbolista ecuatoriano. Jeremy Arévalo, originario de Maliaño, deja el Racing de Santander después de más de una década en la institución, se sumó a las filas santanderinas en la infancia y completó todo su proceso formativo en la cantera.

Tal como detalló el Racing de Santander, Arévalo acumuló 40 partidos oficiales con el primer equipo, logrando anotar nueve tantos. Ocho de estos goles se registraron en los últimos 18 duelos disputados por la LaLiga Hypermotion, la segunda división del fútbol español, demostrando su crecimiento y capacidad goleadora durante la temporada en curso, como consignó el club en su nota de despedida.

El Racing de Santander expresó su reconocimiento a Jeremy Arévalo por los años defendiendo los colores del club, manifestando: “¡Gracias, Jeremy, estamos muy orgullosos de tu progresión y de cómo has defendido nuestro escudo todos estos años! El Sardinero siempre será tu casa”, mensaje que cerró el comunicado oficial replicado por diferentes medios.

La transferencia del atacante ecuatoriano al VfB Stuttgart representa un paso significativo en su carrera profesional. El acuerdo involucra un contrato de larga duración, hasta 2031, reflejando la apuesta del club alemán por el joven futbolista, señalaron tanto el club cántabro como la entidad germana. La operación se concretó tras el desembolso íntegro de la suma pactada como cláusula de rescisión, mecanismo previsto en su contrato y activado por el Stuttgart para asegurar la llegada del internacional ecuatoriano.

Según reportó el Racing de Santander, la salida de Jeremy Arévalo marca el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo desafío en una de las principales ligas europeas. La institución reconoció la trayectoria del delantero desde su ingreso en las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo, destacando la fidelidad y el compromiso mostrados por el jugador durante más de una década como racinguista.

El comunicado difundido por el Racing de Santander no precisó detalles adicionales sobre los términos financieros de la operación más allá del pago de la cláusula de rescisión. El portavoz del club reiteró el agradecimiento al joven delantero y le auguró el mejor desarrollo profesional en su nueva aventura en Alemania.

Jeremy Arévalo, de 20 años, ha obtenido visibilidad en los últimos meses debido a su rendimiento en la segunda división española y su inclusión en convocatorias internacionales con Ecuador. La apuesta del Stuttgart por su fichaje se produce tras su proyección en el fútbol español y representa una oportunidad para consolidarse en una competición de alto nivel en Europa, de acuerdo con la información consignada por el Racing de Santander.