El Mercadillo Solidario de Manos Unidas recauda fondos para proyectos en Zimbabue, Guatemala y Palestina

El Mercadillo Solidario de Manos Unidas, ubicado en el Paseo de Almería, número 7, permanecerá abierto hasta el 5 de enero para recaudar fondos destinados a proyectos que la ONG va a desarrollar en Zimbabue, Guatemala y Palestina para ayudar a jóvenes y a madres que tienen niños con discapacidad.

El dinero recaudado se destinará además a la construcción de centros de desarrollo profesional, en el marco de una iniciativa que se ha instalado durante más de seis décadas en la Navidad de Almería, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha comenzado el año con una visita a este mercadillo solidario, desde el que ha animado a vecinos y visitantes "a colaborar con este proyecto que recauda solidaridad y esperanza para las personas que viven en países en vías de desarrollo y que más lo necesitan".

El mercadillo está atendido por voluntarios de la ONG y ofrece una amplia variedad de productos, como manualidades elaboradas en su taller, artículos de 'merchandising' de Manos Unidas, bisutería peruana y española, cristalería, libros con cuentos en valores, chocolates y cafés de comercio justo, belenes y adornos navideños, entre otros.

Como novedad este año, incluye delantales firmados por el chef Pepe Rodríguez, conocido por el programa MasterChef, que hace unos meses se incorporó como embajador de Manos Unidas, "ayudando a acercar su trabajo a nuevos públicos".

"Sabemos que los almerienses son muy solidarios y desde el Ayuntamiento queremos animarles a que pasen por este mercadillo, instalado en el corazón de la ciudad por tercer año consecutivo, para realizar sus últimas compras de Navidad ya que, a su vez, estarán ayudando a otras personas a salir adelante", ha manifestado la alcaldesa.

Gracias a la recaudación del año pasado, Manos Unidas ha ejecutado durante 2025 dos proyectos diferentes. Uno de ellos se ha desarrollado en Angola, en la región semiárida de Chiulo, con el objetivo de mejorar el estado nutricional y de salud de recién nacidos, mujeres embarazadas y lactantes, "un grupo severamente afectado por la prolongada sequía y la falta de recursos sanitarios en la provincia de Cunene".

La intervención contempla la mejora de infraestructuras, la atención sanitaria y la formación tanto del personal médico como de las mujeres atendidas, "contribuyendo a garantizar una vida más digna y segura para casi 2.000 beneficiarios directos".

El otro proyecto se ha desarrollado en la India, en Calcuta, y ya ha finalizado, y ha consistido en la adquisición de diecisiete furgonetas medicalizadas para otros tantos barrios de la ciudad, vehículos equipados con todo lo necesario para funcionar como un ambulatorio, además de promover la vacunación y la alimentación de niños pequeños.

CONCIERTO SOLIDARIO

Por su parte, Miguel Pérez, de Manos Unidas, ha agradecido a los almerienses su colaboración "para reducir esas distancias que hay entre unas y otras personas practicando la solidaridad".

"Es un proyecto que nació hace 65 años con el propósito de acabar con el hambre en el mundo y estamos seguros de que entre todos lo vamos a conseguir", ha expresado.

Igualmente, ha invitado a toda la sociedad al concierto solidario que se celebrará el sábado 31 de enero, a las 19,30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla, donde actuarán el Coro Infantil Pedro Mena, dirigido por José Antonio Pérez; la Agrupación Musical San Indalecio, que celebra su 35 aniversario y estará dirigida por Manuel Horcas; y la Banda Municipal de Almería, con la dirección de José Solá Palmer.

Las entradas están ya a la venta en el Teatro Apolo y en la web de Cultura del Ayuntamiento de Almería por diez euros.