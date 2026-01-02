El Gobierno de Gabón se recompone con hasta trece nuevas incorporaciones dos meses después de las elecciones

La reconfiguración del Gobierno de Gabón, tras la reciente obtención de la mayoría parlamentaria por parte del partido de Brice Oligui Nguema, incluye cambios tanto en la estructura del gabinete como en las figuras que lo componen. Tal como anunció la secretaria general de la Presidencia, Murielle Minkoue Mezui, en una declaración difundida este jueves a través de la cuenta oficial de la institución en la red social X, el Ejecutivo ahora cuenta con 13 nuevas incorporaciones, mientras que 14 funcionarios dejan sus cargos. El ajuste reduce el número total de miembros de 30 a 29 y disminuye la presencia femenina, pasando de las cifras del ciclo anterior a nueve mujeres en la nueva etapa gubernamental.

De acuerdo con lo comunicado por la Presidencia y consignado por la redacción de la agencia de noticias, varios ministerios han cambiado de titular. Entre las modificaciones más notables, Hermann Immongault, quien hasta este anuncio se desempeñaba como ministro del Interior y jugó un papel central en la organización de las recientes elecciones legislativas, asumirá el puesto de vicepresidente del Gobierno. Por su parte, Barro Chambrier, predecesor de Immongault en el Ministerio de Interior, tomará responsabilidad como vicepresidente de la República, poniendo en evidencia la estrategia de redistribución de cuadros clave dentro del Ejecutivo.

En el ámbito de Asuntos Exteriores, la ex embajadora de Gabón en Francia, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbéneny, tomará la dirección de dicha cartera. Su nombramiento refuerza el perfil internacional del gabinete, dado el peso de la relación diplomática entre ambos países. Según informó la Presidencia de Gabón, la inclusión de Tassyla-Ye-Doumbéneny se inscribe en un contexto de renovación de los liderazgos responsables de la política exterior, marcando un giro respecto a los lineamientos y alianzas tradicionales que había sostenido el país en años recientes.

El Gabinete, tras estos movimientos, muestra una reducción en uno de sus miembros respecto al anterior, quedando ahora en 29 integrantes. La representación de mujeres se ajustó también: de acuerdo al balance presentado oficialmente, ocupan ahora nueve puestos, uno menos que en la administración previa. Este cambio en la composición responde tanto a la voluntad de renovar nombres como a la estrategia de fortalecer determinadas áreas mediante perfiles con experiencias específicas, según publicaron medios oficiales.

Entre las salidas de la estructura gubernamental, destacan las de los titulares de las carteras de Economía, Henri Claude Oyima, y de Salud, Adrien Mougougou, quienes no continuarán en sus respectivas funciones. De acuerdo con los datos divulgados, la designación de sus reemplazos se inscribe en el proceso de reorganización encabezado por la Presidencia, que busca consolidar el respaldo parlamentario alcanzado dos meses atrás y traducirlo en una gestión bajo nuevas orientaciones administrativas y políticas.

El anuncio de la recomposición se produce poco después de que el partido en el poder lograra mayoría en la Asamblea Nacional, lo que proporciona un margen de maniobra mayor para el Ejecutivo en la ejecución de reformas y proyectos. Según explicó la portavoz presidencial, los cambios en el gabinete buscan alinear el accionar ministerial con los nuevos objetivos trazados tras el proceso electoral.

Hasta el momento de la declaración, no se han dado detalles exhaustivos sobre los perfiles de las trece personas que ingresan al Gobierno ni sobre el criterio de selección final, aparte de la mención a la relevancia de sus trayectorias para la consolidación de las políticas trazadas por el presidente Brice Oligui Nguema y su equipo. La recomposición ministerial, reportó la agencia oficial, sigue la línea de adaptación institucional frente al escenario político que surgió de la reciente cita electoral, con énfasis en la estabilidad y las capacidades técnicas de los nuevos miembros del gabinete.

El reajuste en el Ejecutivo pone fin a la composición anterior, planteando una etapa que, según varias declaraciones recogidas por la institucionalidad presidencial, pretende fortalecer la cohesión interna y optimizar la respuesta a los desafíos que enfrenta Gabón tanto a nivel interno como en sus relaciones bilaterales.