El Getafe saca un punto de Vallecas en el tiempo añadido

Mauro Arambarri logró empatar para el Getafe en el tiempo añadido gracias a un cabezazo tras un tiro libre, lo que permitió que el equipo madrileño rescatara un punto fuera de casa ante el Rayo Vallecano. Según informó Europa Press, el encuentro correspondió a la jornada 18 de LaLiga EA Sports y se disputó en el Estadio de Vallecas, poco después del breve parón navideño y en un ambiente marcado aún por la reciente celebración de la 61a Nationale-Nederlanden San Silvestre Internacional en las calles cercanas.

El medio Europa Press detalló que el derbi arrancó con un trámite denso entre dos equipos con urgencias por revertir sus rachas negativas. El Rayo Vallecano, dirigido por Francisco, tomó la delantera justo antes del descanso. Jorge de Frutos, que había estado en duda hasta el último momento por un esguince de rodilla, conectó una volea con la pierna derecha tras un centro bombeado de Unai López desde la banda diestra. El disparo sorprendió al portero visitante, David Soria, quien no logró reaccionar a tiempo y su mala colocación facilitó el primer tanto del encuentro.

Según recogió el mismo medio, tras el entretiempo fue el Rayo quien consiguió imponer su ritmo en el terreno de juego. El Getafe, por su parte, mostró dificultades para generar peligro real en el área defendida por Augusto Batalla, careciendo de profundidad y claridad ofensiva durante gran parte de la segunda mitad. A pesar de la insistencia y las tentativas, el conjunto entrenado por José Bordalás no conseguía igualar el marcador, mientras el reloj avanzaba y el público local anticipaba una victoria.

El desenlace llegó en los minutos finales. Con el encuentro prácticamente definido, el Getafe obtuvo un tiro libre a larga distancia y Luis Milla optó por lanzar el balón directamente hacia el área del Rayo Vallecano. La defensa local no logró despejar con solvencia y el uruguayo Mauro Arambarri aprovechó el desajuste para conectar un remate de cabeza cruzado, concretando el empate. Según Europa Press, el tanto llegó en una de las últimas oportunidades del partido, cambiando el desenlace y repartiendo los puntos entre ambos equipos.

En los instantes posteriores al gol, el ambiente se tensó a raíz de reclamaciones y reproches entre futbolistas de ambos bandos, especialmente por las pérdidas de tiempo. El árbitro permitió que se disputaran los minutos añadidos, pero ninguno de los conjuntos logró alterar el empate vigente.

Europa Press consignó que las consecuencias del resultado se reflejan en la clasificación. El empate deja al Rayo Vallecano con 19 puntos, ubicándose en la zona media de la tabla, mientras que el Getafe suma 21 unidades y se sitúa ligeramente por encima. A pesar del reparto de puntos, ninguno de los dos equipos logró revertir sus trayectorias recientes: el Getafe encadenó un mes sin sumar victorias en ninguna competición, y los franjirrojos no consiguen ganar en Liga desde el 26 de octubre.

El medio también informó que el partido respondió a la expectación de los seguidores de ambos equipos, aunque el desarrollo sobre el césped resultó espeso y trabado, sin demasiado ritmo ni jugadas de peligro sostenido. Los locales buscaron sellar el triunfo gestionando los tiempos tras el 1-0, pero la falta de contundencia defensiva en los instantes finales permitió la reacción visitante. El empate satisface parcialmente a un Getafe que pudo verse derrotado, mientras el Rayo Vallecano lamentó la oportunidad de romper su racha negativa con una victoria en casa.

Ambas plantillas cerraron el encuentro conscientes de la presión que ejerce el no sumar de a tres, dado el calendario venidero y la incertidumbre que generan las malas rachas extendidas en una competición tan exigente como LaLiga. La jornada 18 dejó patente la paridad entre ambos conjuntos y la necesidad de encontrar soluciones para recuperar la senda del triunfo tras el regreso del fútbol doméstico después del parón.