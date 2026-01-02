El COI expresa su "profunda consternación" por el incendio en Crans-Montana

El Comité Olímpico Internacional (COI) expresó este jueves su "profunda consternación" tras el incendio registrado en el bar 'Le Constellation' de Crans-Montana (Suiza), que se ha saldado con unos 40 muertos y por lo menos 100 heridos, muchos de ellos jóvenes que celebraban el Año Nuevo.

"Todos nosotros en el COI compartimos con el pueblo de Suiza un profundo sentimiento de conmoción por el trágico incendio en Crans-Montana. Ha costado la vida a tantas personas, muchas jóvenes, que salieron a celebrar el Año Nuevo y nunca regresaron a casa con sus familias", escribió la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en sus redes sociales.

El COI tiene su sede en Lausana (Suiza) y su presidenta, en nombre del organismo olímpico internacional, aseguró que los "corazones y pensamientos" están con todos los afectados por esta "terrible tragedia". "Deseamos a todos los heridos una pronta y completa recuperación", añadió.

Coventry aseguró que el COI se solidariza con su "país anfitrión" y comparte con el pueblo suizo un "profundo sentimiento de consternación ante esta noticia tan espantosa". Como muestra de respeto, las banderas del Museo Olímpico y la Casa Olímpica ondearán a media asta.