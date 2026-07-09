La entrada líquida de dólares a Brasil en el primer semestre fue la mayor en ocho años

Río de Janeiro, 9 jul (EFE).- El saldo del flujo de dólares en Brasil en el primer semestre de 2026 fue positivo en 17.782 millones de dólares, con lo que el país registró la mayor entrada líquida de dólares para el período en los últimos ocho años, desde 2018, informó este jueves el Banco Central.

El saldo positivo en la diferencia entre los dólares que ingresan y los que salen del país en los primeros seis meses de este año revirtió el resultado negativo del mismo período de 2025, cuando el país registró una salida líquida récord de divisas de 14.340 millones de dólares.

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La recuperación, sin embargo, aún no es suficiente para revertir el resultado del año pasado, cuando, con una salida de 33.316 millones de dólares, el país sufrió la segunda mayor fuga de divisas en un año desde que comenzó a medir el indicador en 1982.

El buen resultado del semestre fue fruto del fuerte aumento de las exportaciones, beneficiadas por la subida de los precios del petróleo, y del crecimiento de la inversión en Brasil de extranjeros que buscan mayor rentabilidad en los países emergentes ante la caída de los tipos en Estados Unidos.

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El ingreso líquido de dólares a Brasil por la cuenta comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) fue de 33.897 millones de dólares en el primer semestre, según los datos del organismo emisor.

Tal valor compensó la salida líquida de 16.115 millones de dólares en la cuenta financiera (inversiones extranjeras directas, inversiones en bolsa o en títulos, remesas de dividendos y otras operaciones financieras).

En la bolsa de valores, por su parte, la entrada de inversión extranjera superó la fuga en 36.700 millones de dólares en el primer semestre.

La mejoría del flujo cambiario coincidió con un período de apreciación del real frente al dólar. La moneda brasileña acumuló en el primer semestre una subida del 5,95 frente al dólar. EFE