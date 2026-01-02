Dos muertos y dos heridos al colisionar un turismo y una autocaravana en la N-122 en Fuentelisendo (Burgos)

Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas y trasladadas en UVI móvil al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero al colisionar frontalmente un turismo y una autocaravana en la N-122 a la altura de Fuentelisendo (Burgos).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido alrededor de las 13.36 horas de este viernes, 2 de enero, en el kilómetro 288 de la N-122, en Fuentelisendo donde, según los alertantes, al menos tres personas habían resultado heridas tras colisión frontal entre un turismo y una autocaravana. Los informantes explicaron que los heridos estaban atrapados en el interior de los vehículos y precisaron que uno de ellos estaba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Aranda de Duero y de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Roa y un helicóptero medicalizado que se anula posteriormente.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos personas y atendió a otras dos, un varón y una mujer de 68 años, que fueron trasladados posteriormente en UVI móvil al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.