Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, Nochevieja en casa de Terelu Campos marcada por la incertidumbre sobre Carlo padre

El acceso directo al garaje de la residencia, en lugar de la entrada principal, permitió a Carlo Costanzia y Alejandra Rubio evitar el contacto directo con los medios durante la celebración de la Nochevieja, tal como consignó el medio citado. De acuerdo con lo publicado, la pareja optó por esta medida para minimizar su exposición pública en un ambiente marcado por la expectación mediática y la tensión familiar, mientras llegaban al domicilio de Terelu Campos para pasar la última noche del año junto a la familia.

Según detalló la crónica social, la recta final de 2025 ha estado caracterizada por una atmósfera compleja para la familia Campos y, en particular, para el entorno de Carlo Costanzia. El padre del actor, Carlo Costanzia Sr., atraviesa un proceso judicial abierto con Mar Flores, ex pareja y madre del actor, lo que ha generado una situación delicada en el seno familiar. Este contexto ha incrementado el interés mediático en torno a la pareja conformada por Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y Carlo Costanzia Jr., cuyo reciente nacimiento de su primer hijo en común ha posicionado a la familia nuevamente en el centro del foco informativo.

Tal como publicó la fuente, la Nochevieja tuvo lugar en la casa de Terelu Campos. Esta residencia, perteneciente a la hija de la reconocida periodista María Teresa Campos, suele ser el lugar elegido para las reuniones familiares en fechas señaladas. En esta ocasión, la vivienda funcionó como punto de encuentro, en unas fiestas atravesadas por ausencias y tensiones, que han sido documentadas a lo largo del año en la prensa del corazón.

El medio indicó que ni Carlo Costanzia Jr. ni Alejandra Rubio realizaron comentarios a su llegada, manteniéndose serios y evitando cualquier tipo de declaración a los periodistas apostados en las inmediaciones. La pareja no confirmó la posible presencia de Carlo Costanzia padre en la celebración, ni aclaró si se produciría un reencuentro familiar durante la Nochevieja, un detalle que muchos aguardaban por la coyuntura que enfrenta el clan.

La insistencia de la prensa en conocer si el aristócrata italiano, Carlo Costanzia padre, formaría parte de la tradicional cena familiar reflejaba el interés suscitado por la situación legal y personal de la familia. Sin embargo, tanto Alejandra Rubio como Carlo Costanzia Jr. eligieron mantener la privacidad y no responder a las preguntas sobre este asunto, según reportó el medio especializado.

La actitud reservada de la pareja también expresa la intención de preservar el ámbito íntimo de la familia, a pesar de las presiones externas y el seguimiento constante de los reporteros. El hermetismo en torno a la participación del progenitor en la celebración refleja la complejidad del momento que vive la familia, informaron las fuentes consultadas.

La reunión navideña, mantenida en el domicilio de Terelu Campos, vuelve a poner de manifiesto la unidad del clan en circunstancias especiales, en particular después de la oficialización de la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Jr., y el nacimiento reciente de su hijo. El encuentro familiar, como es tradición, se llevó a cabo bajo la premisa de resguardar la privacidad, manteniendo el entorno seguro frente a las tensiones externas generadas por los problemas legales y las ausencias notables en estas fechas.

Las circunstancias que rodearon la elección del lugar y la forma de acceso evidencian el esfuerzo de la pareja por evitar la exposición mediática, optando por resguardarse de los focos en un periodo sensible para los involucrados. La Nochevieja tuvo así un carácter reservado, sin filtraciones sobre los detalles internos ni presencia confirmada de algunos de los integrantes que atraviesan situaciones personales complejas, según relató el medio.

De este modo, la celebración de fin de año en el domicilio de Terelu Campos volvió a colocarse en el centro de la crónica social, mostrando tanto las dinámicas particulares del clan como el impacto de los acontecimientos recientes en la vida familiar y la relación de sus miembros con los medios de comunicación.