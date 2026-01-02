Bruc refinancia 474 millones para 858 MW de plantas solares en operación y 650 MW en almacenamiento

La estructura de la operación incluye un mecanismo denominado tramo "acordeón" que permite añadir inversiones específicas en sistemas de baterías, siempre que se cumplan ciertos requisitos técnicos, comerciales y financieros previamente definidos. Esta incorporación hace posible integrar los sistemas de almacenamiento energético dentro de la actual estructura de financiación de la empresa de renovables, favoreciendo su estrategia de expansión y adaptabilidad en el mercado energético peninsular. La noticia principal, según informó Bruc en un comunicado dirigido a los medios, es la refinanciación por 474 millones de euros para un conjunto de plantas fotovoltaicas en funcionamiento y proyectos de almacenamiento en Andalucía, Aragón y Extremadura.

De acuerdo con la información publicada por Bruc, la compañía formalizó una financiación sin recurso por ese valor con la participación de entidades como BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo. Asimismo, Banco Santander y Astris Finance actuaron como asesores en la operación. Los recursos obtenidos servirán para atender la deuda vinculada a 858 megavatios (MW) de instalaciones solares ya operativas. La operación ha sido catalogada como un 'préstamo verde' por sus objetivos alineados con la transición energética.

Los fondos también permitirán a Bruc optimizar la gestión de la energía producida por su plataforma, incrementar la flexibilidad financiera y comercial, así como incorporar tecnologías avanzadas de almacenamiento en baterías. Según consignó la empresa en su comunicado, los activos incluidos pertenecen a una sociedad donde Bruc Energy controla el 51% e Interogo tiene el 49% restante.

Tal como consignó Bruc, esta refinanciación no solo cubre la deuda de las plantas solares en operación, sino que abre la puerta a la financiación de hasta 650 MW adicionales en sistemas de almacenamiento, en proyectos ubicados junto a las plantas solares existentes y regulados bajo contratos híbridos tipo PPA (Power Purchase Agreement). Esta estructura contractual permite una mejor gestión de los riesgos asociados a la comercialización de la energía eléctrica, ofreciendo mayores oportunidades de ingreso y un control más estricto sobre la exposición comercial.

El medio detalló que la operación refuerza la capacidad de Bruc para incorporar el almacenamiento como una extensión escalable y financiable de su infraestructura actual. Esto se logra mediante la integración directa de los sistemas de baterías en la plataforma operativa de la empresa, en concordancia con la estrategia empresarial y la evolución experimentada por el mercado energético ibérico.

El consejero delegado de la compañía, Luis Venero, subrayó en declaraciones recogidas por Bruc que la empresa destaca como pionera en la financiación de activos solares hibridados con baterías. Según Venero, esto refleja la confianza de las instituciones financieras partícipes en la proyección y solidez del plan de negocio de Bruc.

Además, el diseño de la operación facilita a la empresa la integración del almacenamiento energético en sus plantas a medida que avanza el despliegue tecnológico y regulatorio en el sector energético. Conforme a la información difundida por Bruc, el modelo se alinea con la tendencia de hibridar fuentes renovables y almacenamiento, un aspecto que gana importancia en la optimización de recursos renovables y en el aprovechamiento de las oportunidades generadas por los mercados mayoristas y los contratos a largo plazo.

De acuerdo con el comunicado, la naturaleza de 'préstamo verde' de la financiación está ligada al objetivo de reducir emisiones y fomentar tecnologías limpias, lo que incluye tanto la generación fotovoltaica como la capacidad de almacenar energía para su uso cuando la demanda lo requiere, contribuyendo así a la estabilidad de la red eléctrica y a una integración más eficiente de fuentes renovables.

La participación de entidades como BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo, en calidad de financiadores principales, y la actuación de Banco Santander y Astris Finance como asesores, refuerzan la relevancia de la operación en el contexto actual de financiación renovable y transición energética en España. Bruc remarcó en el comunicado la importancia de la flexibilidad obtenida en la gestión tanto técnica como financiera y comercial de su plataforma, lo que, según la compañía, constituye un avance en la competitividad y sostenibilidad futuras de su cartera de activos.