Un menor de 11 años con una mano amputada entre los heridos por pirotecnia en Puerto Rico

Las autoridades han remitido varios de estos casos al Departamento de la Familia, señalando investigaciones por presunta negligencia de adultos responsables, luego de que se registraran al menos seis personas heridas por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Nochevieja en municipios diversos de Puerto Rico. Entre los afectados figura un niño de 11 años que perdió su mano derecha. Según informó la agencia EFE, la Policía detalló que el menor resultó herido en una urbanización de Trujillo Alto, municipio cercano a San Juan, y fue trasladado por sus padres al Centro Médico de San Juan, donde la médica a cargo confirmó la amputación.

De acuerdo con la información publicada por EFE, la Policía comunicó el caso al Departamento de la Familia para abrir una investigación sobre posibles negligencias de los padres, dada la gravedad de las lesiones sufridas por el menor. A la par, en el municipio de Río Grande, situado en el noroeste de la isla, un hombre de 35 años identificado como José Ortiz Adorno presentaba múltiples laceraciones en el rostro y los ojos, tras la explosión de una “batería” de fuegos artificiales. Ortiz Adorno también fue ingresado en el Centro Médico de San Juan, y su condición fue descrita como estable, según el reporte oficial consignado por EFE.

En Yabucoa, localidad ubicada al suroeste, se documentó el caso de una menor que sufrió quemaduras en la mano izquierda. El incidente ocurrió cuando la niña se dispuso a recoger restos de pirotecnia tras una detonación realizada por su padre de 34 años, sin percatarse de que una de las piezas aún permanecía encendida. Según lo consignado por EFE, la menor fue atendida en un hospital local y el hecho fue igualmente notificado al Departamento de la Familia para llevar adelante la investigación pertinente.

Otra de las situaciones reportadas por EFE involucra a un hombre de 27 años en Las Piedras, municipio al este de la isla, quien sufrió una laceración en el dedo anular de la mano derecha al intentar encender un “cuarto de dinamita” durante la madrugada del primero de enero. La víctima se trasladó a un hospital en el área metropolitana para recibir atención médica y fue diagnosticada la lesión. El caso también fue referido a la Oficina de Explosivos de Caguas, bajo la supervisión del agente César Rodríguez, según detalló EFE.

En el barrio Marías, perteneciente a Aguada, municipio del noroeste, otro incidente involucró a un hombre que experimentó una herida abierta en la mano derecha tras la explosión de pirotecnia. EFE reportó que este individuo fue llevado a un centro hospitalario en el área, donde recibió cuatro puntos de sutura para tratar la lesión provocada por el artefacto.

El último caso registrado por la agencia EFE se produjo en el Barrio Negro de Corozal, municipio localizado en la zona norte-central de Puerto Rico. En este lugar, un joven de 18 años sufrió heridas en su mano derecha al detonar un cuarto de dinamita, por lo que fue necesario su traslado al Centro Médico de San Juan. Fastidiado con lesiones en la mano, el joven se encontraba en condición estable bajo observación médica.

A lo largo de este periodo de celebraciones, las autoridades puertorriqueñas han dado seguimiento a estos hechos, que han ocasionado lesiones graves tanto a menores como a adultos en distintos puntos del archipiélago. La Policía subrayó la importancia de alertar sobre los riesgos asociados al uso de artefactos explosivos, mientras el cuerpo investigador evalúa la posible responsabilidad de familiares o adultos a cargo de los menores afectados, según reiteró EFE. Los casos que implican a niños continúan bajo la supervisión del Departamento de la Familia, según establecen los procedimientos institucionales mencionados por el medio.