Agencias

Rescatada una mujer en el Puerto de Navacerrada tras sufrir fractura de tibia y peroné

Una joven de 29 años fue atendida de urgencia por los equipos especializados de rescate y evacuada en helicóptero tras sufrir una fuerte caída en una ruta montañosa madrileña, recibiendo atención posterior en un hospital especializado

Guardar

Las autoridades recordaron la relevancia de seguir las recomendaciones de seguridad y portar el equipamiento adecuado al circular por rutas de montaña, particularmente durante la temporada invernal. Esta advertencia se difundió luego de la intervención de los servicios de emergencia en un incidente ocurrido en el camino que conecta el Puerto de Navacerrada con la cuerda de las Cabrillas, donde una mujer de 29 años resultó gravemente herida tras una caída. El Centro de Emergencias 112 Comunidad de Madrid comunicó que, debido al accidente, la joven sufrió fracturas en la tibia y el peroné, lo que motivó el primer rescate en montaña reportado en el año 2026.

De acuerdo con la información aportada por Emergencias Comunidad de Madrid, el operativo requirió la movilización inmediata del Grupo de Rescate en Altura (GERA) así como de personal sanitario del SUMMA 112. Los rescatistas, junto a un enfermero, proporcionaron atención médica inicial a la afectada antes de su evacuación aérea. El traslado en helicóptero hasta una zona accesible permitió su posterior derivación en ambulancia al Hospital de Collado Villalba, centro especializado donde recibió asistencia médica para tratar las graves lesiones sufridas.

El medio Emergencias Comunidad de Madrid precisó que el despliegue convergió en una zona de difícil acceso, característica de los caminos de montaña en la Comunidad de Madrid, en la que factores como las bajas temperaturas y la presencia de nieve pueden agravar cualquier incidente y complicar las labores de evacuación. El rescate puso en relieve las capacidades técnicas y la preparación de los equipos profesionales dedicados a la atención de emergencias en zonas de montaña, quienes actúan ante accidentes que comprometen la integridad física de visitantes y excursionistas.

Según Emergencias Comunidad de Madrid, el operativo incluyó valoración clínica y estabilización en el lugar, acciones necesarias por la complejidad de las lesiones y la imposibilidad de realizar un traslado convencional. Posteriormente, la paciente fue inmovilizada y asegurada para el transporte en helicóptero, un recurso habilitado para situaciones donde la accesibilidad terrestre se encuentra limitada.

El Centro de Emergencias 112 Comunidad de Madrid reiteró en sus comunicaciones la necesidad de extremar la precaución en rutas montañosas, sobre todo durante el invierno, cuando las condiciones climáticas adversas pueden incrementar el riesgo de incidentes similares. Recomendaron a los usuarios planificar sus recorridos, consultar el estado de las rutas y portar material adecuado tanto para el frío como para afrontar posibles percances.

La vocación preventiva del mensaje institucional cobra sentido ante la afluencia de visitantes a enclaves naturales como el Puerto de Navacerrada, un destino habitual para senderistas y amantes de la naturaleza. Los responsables del servicio de emergencias insisten periódicamente en la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad que figuran en la señalización de los senderos y de notificar el itinerario a familiares o servicios especializados antes de iniciar la marcha.

Conforme a lo señalado por Emergencias Comunidad de Madrid, el rescate recientemente realizado marca el inicio de la temporada de actuaciones en la sierra madrileña para los equipos de evacuación, que anualmente deben intervenir en incidentes que afectan tanto a deportistas experimentados como a visitantes ocasionales. Las labores coordinadas entre GERA, SUMMA 112 y los recursos hospitalarios buscan garantizar la resolución eficiente de episodios que, como el de esta joven, ponen a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio natural.

El comunicado difundido tras el siniestro incluyó una referencia específica al equipamiento aconsejado para quienes circulan por rutas de montaña: calzado apropiado, ropa térmica, botiquín básico, dispositivos de comunicación y sistemas de localización. Se recordó además la conveniencia de viajar en grupo y de consultar regularmente los partes meteorológicos antes de emprender cualquier actividad en el entorno rural.

Temas Relacionados

Rescate en montañaEmergencias Comunidad de MadridCentro de Emergencias 112GERASUMMA 112Puerto de NavacerradaCollado VillalbaAccidente en montañaSeguridad en rutasHelicópteroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Isidre Esteve: "Ser optimista viene de fábrica, hago lo que me gusta y me siento afortunado"

A días de afrontar su vigésimo primer Rally Dakar, el reconocido piloto catalán afirma sentirse pleno y altamente motivado, respaldado por un equipo experimentado y tecnología de punta, convencido de que la mentalidad positiva resulta clave en la alta competición

Isidre Esteve: "Ser optimista viene

Bulgaria entra este 1 de enero en la zona euro

Bulgaria entra este 1 de

El asalto al Olimpo del ciclismo para Tadej Pogacar en el 2026

El esloveno prepara una temporada determinante en busca de igualar récords históricos, conquistar las clásicas que le faltan y lograr el ansiado triplete de grandes vueltas, desafiando una vez más los límites del ciclismo mundial

El asalto al Olimpo del

España quiere su segunda estrella en 2026

El conjunto liderado por Luis de la Fuente, reciente campeón de Europa, afronta el desafío en Estados Unidos, México y Canadá tras una racha inédita de partidos invicto y la ambición de recuperar la hegemonía internacional tras 16 años

España quiere su segunda estrella

El año cierra en Gaza con 416 fallecidos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad en Gaza reporta dos nuevas víctimas fatales por operaciones israelíes, ascendiendo el total a 416 desde el 10 de octubre, periodo en el que también se registraron 1.153 lesionados y 683 cuerpos recuperados

El año cierra en Gaza