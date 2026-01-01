Rescatada una mujer en el Puerto de Navacerrada tras sufrir fractura de tibia y peroné

Las autoridades recordaron la relevancia de seguir las recomendaciones de seguridad y portar el equipamiento adecuado al circular por rutas de montaña, particularmente durante la temporada invernal. Esta advertencia se difundió luego de la intervención de los servicios de emergencia en un incidente ocurrido en el camino que conecta el Puerto de Navacerrada con la cuerda de las Cabrillas, donde una mujer de 29 años resultó gravemente herida tras una caída. El Centro de Emergencias 112 Comunidad de Madrid comunicó que, debido al accidente, la joven sufrió fracturas en la tibia y el peroné, lo que motivó el primer rescate en montaña reportado en el año 2026.

De acuerdo con la información aportada por Emergencias Comunidad de Madrid, el operativo requirió la movilización inmediata del Grupo de Rescate en Altura (GERA) así como de personal sanitario del SUMMA 112. Los rescatistas, junto a un enfermero, proporcionaron atención médica inicial a la afectada antes de su evacuación aérea. El traslado en helicóptero hasta una zona accesible permitió su posterior derivación en ambulancia al Hospital de Collado Villalba, centro especializado donde recibió asistencia médica para tratar las graves lesiones sufridas.

El medio Emergencias Comunidad de Madrid precisó que el despliegue convergió en una zona de difícil acceso, característica de los caminos de montaña en la Comunidad de Madrid, en la que factores como las bajas temperaturas y la presencia de nieve pueden agravar cualquier incidente y complicar las labores de evacuación. El rescate puso en relieve las capacidades técnicas y la preparación de los equipos profesionales dedicados a la atención de emergencias en zonas de montaña, quienes actúan ante accidentes que comprometen la integridad física de visitantes y excursionistas.

Según Emergencias Comunidad de Madrid, el operativo incluyó valoración clínica y estabilización en el lugar, acciones necesarias por la complejidad de las lesiones y la imposibilidad de realizar un traslado convencional. Posteriormente, la paciente fue inmovilizada y asegurada para el transporte en helicóptero, un recurso habilitado para situaciones donde la accesibilidad terrestre se encuentra limitada.

El Centro de Emergencias 112 Comunidad de Madrid reiteró en sus comunicaciones la necesidad de extremar la precaución en rutas montañosas, sobre todo durante el invierno, cuando las condiciones climáticas adversas pueden incrementar el riesgo de incidentes similares. Recomendaron a los usuarios planificar sus recorridos, consultar el estado de las rutas y portar material adecuado tanto para el frío como para afrontar posibles percances.

La vocación preventiva del mensaje institucional cobra sentido ante la afluencia de visitantes a enclaves naturales como el Puerto de Navacerrada, un destino habitual para senderistas y amantes de la naturaleza. Los responsables del servicio de emergencias insisten periódicamente en la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad que figuran en la señalización de los senderos y de notificar el itinerario a familiares o servicios especializados antes de iniciar la marcha.

Conforme a lo señalado por Emergencias Comunidad de Madrid, el rescate recientemente realizado marca el inicio de la temporada de actuaciones en la sierra madrileña para los equipos de evacuación, que anualmente deben intervenir en incidentes que afectan tanto a deportistas experimentados como a visitantes ocasionales. Las labores coordinadas entre GERA, SUMMA 112 y los recursos hospitalarios buscan garantizar la resolución eficiente de episodios que, como el de esta joven, ponen a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias en el medio natural.

El comunicado difundido tras el siniestro incluyó una referencia específica al equipamiento aconsejado para quienes circulan por rutas de montaña: calzado apropiado, ropa térmica, botiquín básico, dispositivos de comunicación y sistemas de localización. Se recordó además la conveniencia de viajar en grupo y de consultar regularmente los partes meteorológicos antes de emprender cualquier actividad en el entorno rural.