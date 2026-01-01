Nuevos amores en 2025: de Laura Escanes y Joan Verdú a Aitana y Plex, pasando por Lola Lolita y Alonso López

Lola Lolita y Alonso López han comenzado a mostrarse juntos en redes sociales y durante viajes recientes, marcando así su presencia entre las nuevas parejas que han surgido en el mundo de los influencers y deportistas españoles en 2025. Esta relación, que involucra a la popular creadora de contenido y al piloto de Moto2, ha atraído la atención tanto de seguidores en plataformas digitales como de los medios, destacó el medio consultado.

Según informó la fuente, varias figuras públicas en España han comenzado nuevas etapas sentimentales que se han colado en titulares y conversaciones públicas dentro y fuera del país. Entre las historias más comentadas se encuentra la de Laura Escanes y Joan Verdú. Tras una serie de rumores y fotografías no autorizadas que circularon en semanas previas, la influencer anunció al inicio de este año su relación con el esquiador andorrano. Escanes compartió que siente una gran ilusión junto a Verdú, y medios como el citado han dado cuenta de escapadas románticas y planes de nieve compartidos por la pareja.

En otra historia seguida por los focos mediáticos, se encuentra el caso de Alejandra Conde y Colate Vallejo-Nágera. Ambos mantenían una amistad de años y, a comienzos de este año, decidieron público su vínculo sentimental. Esta transición de la amistad a una relación amorosa se ha reflejado en su aparición en eventos y espacios sociales, según consignó la fuente principal.

Dentro del mundo de los influencers, además del caso de Lola Lolita y Alonso López, el medio reportó el fortalecimiento del vínculo entre la cantante Aitana y el creador de contenido Plex. La pareja, que inicialmente compartió proyectos en línea como videos para YouTube, ha dado pasos que han trascendido el plano profesional para consolidarse como una pareja estable. Durante 2025, ambos realizaron viajes y vacaciones juntos, lo que ha quedado documentado en sus redes y ha contribuido a su constante aparición en medios televisivos y digitales.

El fenómeno de nuevas parejas no se limita al entorno nacional. De acuerdo con la fuente consultada, en el ámbito internacional una de las sorpresas más comentadas de este año ha sido el romance entre Katy Perry y Justin Trudeau. Fotografías de ambos compartiendo cenas en Montreal, asistiendo a conciertos y navegando en yate han dado indicios sobre la relación sentimental entre la cantante y el ex primer ministro canadiense. Declaraciones emitidas por personas cercanas al entorno de ambos también han contribuido a consolidar la percepción pública de esta pareja como una de las más influyentes e inesperadas en la escena internacional de 2025.

La fuente detalló que el auge de las plataformas digitales y la exposición mediática aceleran la difusión de estas historias, facilitando el constante flujo de imágenes y declaraciones que alimentan la conversación entre seguidores y amplifican el impacto de estos nuevos vínculos sentimentales. Así, en 2025, los nuevos romances entre celebridades del entretenimiento, el deporte y las redes sociales se han transformado en protagonistas de la agenda mediática y digital, captando la atención tanto de la audiencia local como de la internacional.