Fernando Alonso se agarra a Newey y el cambio de normas para soñar en 2026

El fichaje del ingeniero británico Adrian Newey por Aston Martin representa un punto de inflexión para la escudería en la próxima temporada de Fórmula 1 y constituye una baza crucial en la apuesta de Fernando Alonso por un tercer título mundial en 2026. El propio Alonso, a sus 44 años, considera que la llegada de Newey y los profundos cambios en el reglamento técnico previstos para la siguiente campaña pueden ser el impulso definitivo para que su equipo se coloque en la pelea por las posiciones de cabeza, según reveló el medio que sirve de fuente a este artículo.

De acuerdo con la información publicada, la temporada 2026 aparece como una oportunidad para el piloto ovetense de luchar de nuevo por un campeonato, situación que podría coincidir con su retirada tras la finalización del contrato que le mantiene unido a Aston Martin hasta finales de ese año. La escudería británica, durante los últimos años, ha mostrado un rendimiento dispar en el campeonato, con frecuentes recorridos por la zona media de la parrilla y una progresiva lejanía respecto a los rivales más fuertes, consignó la fuente.

En la última campaña, Fernando Alonso acumuló 56 puntos y concluyó décimo en la clasificación de pilotos. Su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, obtuvo 34 puntos y terminó en la decimosexta posición. Según reportó el medio, esta diferencia refuerza el papel clave de Alonso dentro del equipo, ya que por tercer año consecutivo superó a Stroll en el campeonato. El desempeño del monoplaza, particularmente en 2023, demostró el potencial del equipo en determinadas fases, como sucedió al inicio de esa temporada, periodo en el que Alonso alcanzó ocho podios y se acercó a materializar su ansiada victoria número 33 en el Gran Premio de Mónaco.

El calendario de la próxima campaña arrancará el 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Australia. La publicación detalló que desde el primer Gran Premio, todas las escuderías medirán la efectividad de los desarrollos realizados en los años previos. El cambio de normativas técnicas, sumado al refuerzo de Newey, aumentó notablemente las expectativas dentro de Aston Martin y renovó el optimismo de Alonso en torno a las eventuales capacidades del nuevo monoplaza. Tanto el piloto español como el equipo esperan que el coche compita en igualdad de condiciones por podios y victorias, un objetivo perseguido durante los últimos años.

La posibilidad de conquistar un tercer título mundial situaría a Fernando Alonso como el segundo piloto de mayor edad en lograrlo, tan solo superado por Juan Manuel Fangio, quien se proclamó campeón con 46 años en 1957. Además, con esa conquista, Alonso igualaría a históricos como Ayrton Senna y Niki Lauda en la lista de tricampeones, de acuerdo con los datos del medio.

A lo largo de más de 20 temporadas en Fórmula 1, Alonso ha experimentado etapas de éxito, con la consecución de sus dos campeonatos mundiales en 2005 y 2006 con Renault, así como fases en las que el vehículo no estuvo a la altura de los máximos aspirantes. El rendimiento inmediato del Aston Martin tras los cambios normativos resultará determinante no solo en la búsqueda de títulos, sino también en la decisión del propio Alonso respecto a su continuidad en el automovilismo de élite. Según consignó la fuente, la escudería necesita ofrecer un monoplaza de buen nivel desde las primeras carreras para mantener las aspiraciones de su piloto más experimentado.

La revolución técnica que entra en vigor en la próxima temporada constituyó uno de los argumentos principales que alimentan las esperanzas de Alonso y del entorno de Aston Martin. El equipo aspira a que los nuevos desarrollos posibiliten dar un salto competitivo, como ya ocurrió parcialmente en 2023, cuando el piloto asturiano se destacó en la primera parte del campeonato. El medio señaló que el primer desafío será la obtención de buenos resultados y subir al podio, para después enfocarse en el objetivo mayor: la conquista del campeonato.

El papel de Adrian Newey, uno de los ingenieros más laureados en la historia contemporánea de la Fórmula 1, fue subrayado como una de las claves del posible resurgimiento de Aston Martin. Su trayectoria y éxitos previos en otras escuderías generan confianza en la capacidad de transformar el rendimiento del equipo, según publicó la fuente de esta noticia.

La planificación y las expectativas giran en torno a un año que puede marcar el final de la carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 o abrir un nuevo capítulo con la obtención de un tercer campeonato del mundo. Tanto el piloto como la estructura británica afrontan la temporada con el reto de demostrar que la experiencia, el talento y la tecnología pueden converger en un proyecto ganador, apoyados en figuras referentes como Newey y en la oportunidad que ofrece el inminente cambio de reglamentación.