Fallece a los 89 años Enric Mestre, maestro y referente internacional de la cerámica contemporánea

En noviembre, Enric Mestre recibió un reconocimiento a la "excelencia profesional" en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València. Dicha distinción, que coincidió con su última aparición pública, remarcó una trayectoria extensa y multifacética donde la cerámica ocupó un lugar central en la expresión artística y la cultura contemporánea. El Ayuntamiento de Alboraya, en un mensaje a través de sus redes sociales, informó sobre el fallecimiento de Mestre a los 89 años y destacó su condición de figura internacional en la cerámica, cuya huella resulta visible en numerosos espacios y equipamientos de la localidad valenciana.

De acuerdo con el consistorio de Alboraya, Mestre nació el 16 de marzo de 1936 y mantuvo una relación profunda con su localidad natal, dejando testimonios palpables de su obra en la Casa de la Cultura, la Plaza Tomás y Valiente, la rotonda de acceso a Port Saplaya y en La Patacona. Alboraya transmitió sus condolencias y apoyo a la familia, allegados y amistades del artista, al tiempo que reivindicó la vigencia de su legado cultural. Según detalló el consistorio, la producción artística de Mestre se caracteriza por el diálogo entre la materia, la luz y el espacio, además de una marcada influencia de la geometría.

A lo largo de su recorrido profesional, Mestre exhibió sus piezas en una importante variedad de países europeos y asiáticos. El Ayuntamiento de Alboraya remarcó la dimensión internacional alcanzada por el ceramista, apreciada tanto en muestras como en premios recibidos en el extranjero. La trayectoria expositiva de Mestre inició en la Sala Nebli de Madrid en el año 1964, y siguió por museos y centros de arte nacionales e internacionales, consolidando así su posición dentro del panorama de la cerámica contemporánea.

Tal como consignó el municipio valenciano, Mestre obtuvo reconocimientos relevantes, entre los que figuran el Concurso de Cerámica de Manises en 1972, el Concurso de Diseño Industrial de la Feria de Cerámica '72, la medalla de oro del Estado de Baviera en Múnich durante 1976 y el Concurso de Cerámica de Calvià en 1982. En el año 2009, recibió el Premio de Artes Plásticas otorgado por la Generalitat Valenciana. Además, fue miembro de la Academia Internacional de Cerámica desde 1979 y, desde 1983, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València.

El medio municipal recalcó la labor docente de Mestre durante 31 años, donde transmitió un método considerado "riguroso y libre", en especial en la formación de nuevas generaciones en el campo de la cerámica. En 2013, se evidenció la impronta de su trabajo pedagógico durante una muestra en el González Martí que reunió obras tanto suyas como de sus estudiantes, destacando la influencia de su enseñanza en distintas etapas de la contemporaneidad.

En entrevistas recogidas por el consistorio durante la inauguración de la exposición 'Veinte piezas para un museo' en el Centre del Carme en 2008, Mestre se refirió a la evolución de la cerámica como disciplina creativa. El artista señaló entonces que, pese a los avances y transformaciones experimentados en el medio, estos no habían llegado a tener una resonancia amplia entre el público general. Preguntado por el reconocimiento fuera de España, Mestre respondió: "Es una constatación y solo hay que mirar mi currículum para comprobar dónde he realizado más exposiciones". También lamentó que a menudo sentía su labor como la de "una especie de lazarillos de la artesanía", haciendo referencia a la persistencia de una visión limitada sobre la cerámica.

El legado de Mestre, reseñó el Ayuntamiento, permanece integrado en la vida cultural de Alboraya y en diferentes puntos emblemáticos del municipio. Su papel en la reivindicación de la cerámica como una de las disciplinas creativas de pleno derecho y su presencia en certámenes, muestras y centros de formación han marcado durante décadas un referente para la comunidad artística local, nacional e internacional.