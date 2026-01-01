Alrededor de 40 muertos y 115 heridos en un incendio durante una fiesta de Nochevieja en Suiza

El comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, explicó que las autoridades han priorizado la identificación de los fallecidos para devolver cuanto antes los cuerpos a sus familias. De acuerdo con información de diversos funcionarios citados por los medios suizos, entre las personas afectadas por el incendio ocurrido en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana hay ciudadanos extranjeros, mientras las labores de rescate y atención médica continúan en medio del colapso hospitalario en Valais y otras regiones.

Según detalló el medio BFMTV en base a las declaraciones de las autoridades suizas, al menos 40 personas murieron y unas 115 resultaron heridas, la mayoría con lesiones graves, tras el incendio registrado durante una fiesta de Nochevieja en el citado local. El siniestro comenzó sobre la 1.30 de la madrugada, a partir de una explosión a la que siguió un incendio que devastó el establecimiento, según la fiscal general de Valais, Béatrice Pilloud. El gobierno del cantón activó el estado de emergencia desde las 9.00 del 1 de enero, lo que permitió movilizar recursos y la colaboración de los cantones vecinos para las tareas de identificación y atención.

El presidente del cantón, Matthias Reynard, advirtió que la identificación de las víctimas podría demorar debido a las condiciones de los cuerpos y las heridas graves, circunstancia que ha complicado los trabajos forenses. Reynard explicó que el Hospital de Valais agotó su capacidad en las camas de cuidados intensivos, mientras que hospitales en Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz han estado recibiendo a personas trasladadas de urgencia con quemaduras graves.

El despliegue de emergencia para afrontar las consecuencias del incendio incluyó la participación de 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos, informó el cantón de Valais. Este operativo se puso en marcha de inmediato como respuesta a la magnitud del incidente y al elevado número de heridos. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores francés informaron a BFMTV que dos ciudadanos franceses figuran entre los lesionados y han sido asistidos por los servicios de emergencia, mientras los equipos consulares mantienen contacto con las autoridades suizas.

Durante la rueda de prensa ofrecida por las autoridades de Valais, la fiscal general Béatrice Pilloud descartó que la tragedia se haya producido por un atentado, y aseguró que se ha iniciado una investigación para esclarecer el origen y las circunstancias del incendio. Pilloud subrayó que "no se trata en absoluto de ningún tipo de atentado" y comprometió todos los esfuerzos institucionales para dilucidar los hechos, confiando en el apoyo de los cantones vecinos en las tareas más urgentes.

De acuerdo con las informaciones publicadas por los medios suizos, la comunidad internacional ha seguido de cerca las consecuencias del incendio. El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, expresó públicamente el pesar de las autoridades federales, señalando que “lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana, una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá”. Parmelin, quien asumió la jefatura del Estado el mismo 1 de enero por el sistema de presidencia rotativa, decidió aplazar su discurso habitual de Año Nuevo debido a la conmoción nacional, según se comunicó a través de su cuenta oficial.

El origen concreto del siniestro sigue bajo investigación. Las primeras pesquisas destacan el carácter violento del incendio, que se desató tras la explosión y que rápidamente envolvió el bar donde se celebraba la fiesta de Nochevieja. Policía, Bomberos y equipos de rescate acudieron al lugar y lograron evacuar y asistir a decenas de personas, aunque la magnitud de las llamas y las difíciles condiciones en el interior del local ocasionaron un alto número de víctimas.

Con la declaración del estado de emergencia, el gobierno cantonal ha buscado agilizar la utilización de recursos e infraestructuras disponibles en los alrededores para contener los efectos del desastre. Las autoridades suizas reiteraron su compromiso para ofrecer apoyo a las familias de las víctimas y a los heridos, así como para cooperar con actores internacionales en la gestión de las consecuencias del incendio y en la identificación plena de todos los perjudicados.