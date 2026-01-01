Al menos 24 civiles muertos en un ataque ucraniano con drones en Jersón

El gobernador prorruso de Jersón, Volodímir Saldo, decretó dos días de luto en la región tras el ataque con drones ocurrido en la localidad de Jorli, donde decenas de personas celebraban el Año Nuevo cuando tres aeronaves no tripuladas impactaron contra una cafetería y un hotel. Saldo, cuyas declaraciones fueron difundidas a través de su cuenta de Telegram, indicó que la magnitud del incendio provocado por los ataques impidió auxiliar a una parte de las víctimas y que entre los fallecidos se encuentra un niño. La noticia principal reporta al menos 24 personas muertas y más de 50 heridas como resultado de este ataque, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades prorrusas de Jersón y publicada por Europa Press, el ataque se registró en la costa ucraniana del mar Negro, una zona actualmente bajo control ruso. Saldo relató que la cantidad y la fuerza de las llamas, que no pudieron controlarse hasta la mañana siguiente, dificultaron tanto el rescate como la asistencia oportuna a quienes quedaban atrapados en el lugar. El gobernador aseguró que uno de los drones habría utilizado una sustancia incendiaria similar a la que, según sus palabras, Kiev empleó en incendios agrícolas durante el verano, lo que habría agravado la emergencia y las pérdidas humanas.

Saldo caracterizó el ataque como una acción deliberada y sostuvo que “ahora han quemado deliberadamente a personas”, trazando una analogía con el incendio de la Casa Sindical de Odessa. Añadió críticas hacia las posturas expresadas por el gobierno ucraniano sobre una posible paz, afirmando que, pese a ello, se continuaban registrando hechos como el ataque a Jorli. En palabras atribuidas por Europa Press: “Kiev sigue hablando de paz. Que el mundo vea qué tipo de 'paz' ofrecen: 24 muertos, decenas de heridos, mujeres, niños, un ataque contra una celebración de Año Nuevo”.

Diversos organismos oficiales rusos y prorrusos reaccionaron tras el ataque. El gobernador anunció que todas las víctimas estaban recibiendo atención médica y que la región “llora con las víctimas”, a la vez que hizo pública la decisión de declarar dos días de luto regional, correspondientes al 2 y 3 de enero. En un mensaje institucional, Saldo también recordó la situación de vulnerabilidad de los civiles durante celebraciones y eventos multitudinarios en zonas de conflicto.

El Ministerio de Defensa ruso, citado por Europa Press, comunicó que la noche anterior al ataque se interceptaron 168 drones, con la mayor parte de ellos abatidos en la región de Krasnodar (61 drones), seguida por Azov (24), Tula (23), Crimea (16) y Moscú (12). Este balance ilustra la actividad militar y las operaciones en diversos puntos del territorio bajo administración rusa, así como la frecuencia y extensión de los ataques con aeronaves no tripuladas.

A raíz de estos hechos, el Comité de Investigación ruso abrió una pesquisa por “atentado terrorista con resultado de muerte de más de 20 civiles”, según consignó Europa Press, lo que indica que se investigarán tanto los autores como las circunstancias exactas del ataque. Las autoridades ucranianas no emitieron comentarios inmediatos sobre este incidente específico, aunque sí confirmaron un ataque separado atribuido a un dron ruso en el distrito de Dnipró de Jersón. El gobernador militar ucraniano, Oleksandr Prokudin, comunicó la muerte de un hombre de 31 años producto de este último ataque, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

El episodio en Jorli marca un nuevo episodio en el uso de drones armados en las zonas de combate, con consecuencias graves para la población civil y una intensificación en las acciones de represalia y en la respuesta de las autoridades militares de ambos bandos. Los ataques sobre locales civiles, especialmente durante festividades y reuniones, se encuentran bajo escrutinio en diversos contextos internacionales, a medida que continúan las hostilidades en la región del mar Negro y se suceden los reportes sobre víctimas no combatientes.

Las cifras y los detalles relatados por las autoridades prorrusas y publicadas por Europa Press continúan situando a la región de Jersón en el epicentro de los enfrentamientos y de las consecuencias del conflicto, con focos reiterados de violencia ligados tanto al uso de drones como a la dificultad para proteger a la población civil en medio de acciones militares recurrentes.