La primera jornada cierra con 75 tantos en 24 partidos y un goleador solitario: Lionel Messi

México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; República Checa y Sudáfrica cierran tras caer en el debut.
Cuádruple empate entre Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1.
- Segunda jornada
18.06 Canadá - Catar
18.06 Suiza - Bosnia y Herzegovina -
18.06 Sudáfrica
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Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno.
- Segunda jornada
19.06 Escocia - Marruecos
19.06 Brasil - Haití
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Grupo D
Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía.
- Segunda jornada
19.06 Estados Unidos - Australia
19.06 Turquía - Paraguay
Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador.
- Segunda jornada
- Segunda jornada:
20.06 Países Bajos - Suecia
20.06 Túnez - Japón
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Grupo G
Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto.
- Segunda jornada
21.06 Bélgica - Irán
21.06 Nueva Zelanda - Egipto
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Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde.
- Segunda jornada
21.06 España - Arabia Saudí
21.06 Uruguay - Cabo Verde
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Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal.
- Segunda jornada
22.06 Francia - Irak
22.06 Noruega - Senegal
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Grupo J
Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Catar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania.
- Segunda jornada
22.06 Argentina - Austria
22.06 Jordania - Argelia
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23.06 Portugal - Uzbekistán
23.06 Colombia - RDC
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Grupo L