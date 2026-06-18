La primera jornada cierra con 75 tantos en 24 partidos y un goleador solitario: Lionel Messi

México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; República Checa y Sudáfrica cierran tras caer en el debut.

Cuádruple empate entre Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1.

- Segunda jornada

18.06 Canadá - Catar

18.06 Suiza - Bosnia y Herzegovina -

18.06 Sudáfrica

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Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno.

- Segunda jornada

19.06 Escocia - Marruecos

19.06 Brasil - Haití

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Grupo D

Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía.

- Segunda jornada

19.06 Estados Unidos - Australia

19.06 Turquía - Paraguay

Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador.

- Segunda jornada

- Segunda jornada:

20.06 Países Bajos - Suecia

20.06 Túnez - Japón

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Grupo G

Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto.

- Segunda jornada

21.06 Bélgica - Irán

21.06 Nueva Zelanda - Egipto

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Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde.

- Segunda jornada

21.06 España - Arabia Saudí

21.06 Uruguay - Cabo Verde

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Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal.

- Segunda jornada

22.06 Francia - Irak

22.06 Noruega - Senegal

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Grupo J

Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Catar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania.

- Segunda jornada

22.06 Argentina - Austria

22.06 Jordania - Argelia

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23.06 Portugal - Uzbekistán

23.06 Colombia - RDC

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Grupo L