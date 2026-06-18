Crónica del Uzbekistán - Colombia, 1-3

La selección de Colombia debutó con victoria (1-3) este miércoles ante Uzbekistán en el Mundial 2026 para liderar el Grupo K, gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz ante una debutante demasiado inofensiva pese a buscar la campanada.

En su regreso a la Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022, en un Estadio Azteca de Ciudad de México teñido de amarillo, Colombia cumplió para aprovechar el empate de Portugal contra RD Congo (1-1). Los de Néstor Lorenzo contaron con un Luis Díaz a otro nivel pero estuvieron cerca de pagar alguna desconexión.

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A Uzbekistán tardó poco en entrarle el miedo del novato. Los de Fabio Cannavaro empezaron con personalidad, buscando la portería rival, pero tras un cuarto de hora serio se quedaron sin salida. Un par de pérdidas en zona peligrosa metieron el miedo en el cuerpo a la selección asiática y se convirtió en cuestión de tiempo el 0-1.

Para ello, Colombia tuvo que rizar el rizo. James Rodríguez no estuvo inspirado, el juego por bandas no terminaba de funcionar y por dentro no había conexión. El cuadro uzbeco se centró en defender y el americano, en buscar huecos. La solución al atasco cafetero la dio Luis Díaz, con un gran desmarque y un balón al poste.

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Como un oasis en el desierto, Eldor Shomurodov quiso dar aire a los suyos, aguantar alguna posesión para los de Cannavaro, pero el delantero del Basaksehir apenas ganó segundos contra el asedio. El muro de la debutante terminó de quebrarse con otro desmarque a la espalda, cual delantero, del lateral derecho Daniel Muñoz.

El jugador del Crystal Palace definió de puntera casi en área pequeña un perfecto pase de Luis Díaz, sorprendiendo desde segunda línea como solución al denso tráfico por dentro. Cannavaro cambió su banda izquierda para el segundo tiempo, pero Uzbekistán se mostró como un equipo totalmente inofensivo. Con todo, los de Néstor Lorenzo se durmieron de manera increíble y Abbosbek Fayzullaev escribió su nombre en la historia del fútbol uzbeko.

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El despliegue de Shomurodov tuvo esta vez su premio, con un remate repelido por el meta Camilo Vargas que persiguió Fayzullaev hasta la línea de gol (1-1). El primero en un Mundial para su país quedó para los libros, pero en el Azteca 'murió' a los cinco minutos con el 1-2 de Luis Díaz. El centrocampista del Racing de Santander Gustavo Puerta, novedad en el once, se consagró con el robo y la asistencia al delantero del Bayern, decisivo en ataque.

Los de Cannavaro demostraron que, en este Mundial de 48 selecciones, nadie puede confiarse, sueltos en ataque para rondar el empate, sobre todo en un disparo de Akmal Mozgovoy desviado por poco. La lucha del 'Cucho' Hernández, mucho fondo de armario cafetero, regaló el 1-3 a Campaz para terminar de reducir a unos 'lobos blancos' que aún tuvieron un 'larguerazo' como despedida.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UZBEKISTÁN, 1 - COLOMBIA, 3. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

UZBEKISTÁN: Yusupov; Karimov, Khusanov, Ashurmatov (Urozov, min.77), Abdullayev, Nasrullayev (Sayfiev, descanso); Mozgovoy, Shukurov; Fayzullaev (Amonov, min.77), Urunov (Khamdamov, descanso) y Shomurodov (Sergeev, min.93).

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Puerta (Ríos, min.80), Arias (Castaño, min.93), Luis Díaz (Gómez, min.93), James Rodríguez (Campaz, min.72); y Luis Suárez (Cucho Hernández, min.80).

--GOLES:

0 - 1, min.40, Muñoz.

1 - 1, min.60, Fayzullaev.

1 - 2, min.65, Luis Díaz.

1 - 3, min.99, Campaz.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Khusanov (min.34) por parte de Uzbekistán. Y a Mojica (min.7) en Colombia.

--ESTADIO: Ciudad de México.