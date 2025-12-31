Zelenski destaca en su mensaje de fin de año la "lealtad y el trabajo diario" de los ucranianos

La confianza en una resolución pacífica del conflicto y el reconocimiento a quienes han defendido a Ucrania marcaron el mensaje de fin de año del presidente Volodimir Zelenski. El mandatario resaltó la unidad del pueblo en situaciones adversas, subrayando que los logros de 2025 solo han sido posibles debido a la dedicación de quienes han luchado tanto por la nación como en representación de quienes comparten los valores de libertad y dignidad. Según informó Europa Press, Zelenski agradeció especialmente a los defensores del país, atribuyendo el avance nacional al esfuerzo colectivo.

En su alocución, publicada por Europa Press, Zelenski hizo hincapié en los principios y la labor constante de la sociedad ucraniana, mencionando la “lealtad y la firmeza, los principios y el trabajo diario de los ucranianos”. El presidente transmitió su convicción en el alcance de la paz para el país y reafirmó el compromiso de su gobierno y de la ciudadanía con la consecución de ese objetivo. También enfatizó la relevancia de mantener la cohesión social ante los desafíos, declarando que los ucranianos se movilizan “juntos con lo que nos mantiene unidos: la experiencia y la memoria, nuestra lengua materna, la esperanza y la fe”.

El mandatario detalló en su mensaje que la esperanza de alcanzar un final pacífico en el conflicto con Rusia sigue vigente y que el empeño de la población es fundamental para acercarse a esa meta. En palabras reproducidas por Europa Press, Zelenski recalcó: “Creemos en la paz, lucharemos por ella y trabajaremos por ella”, lo cual expresa la determinación oficial y social de persistir en la búsqueda de soluciones no violentas.

El presidente ya ha reiterado anteriormente que la resistencia ucraniana representa no solo una defensa territorial, sino un esfuerzo en nombre de todos los que valoran los principios democráticos. En su mensaje de fin de año, volvió a destacar ese concepto, agradeciendo a quienes han arriesgado su seguridad y vida por valores compartidos más allá de las fronteras nacionales, según consignó Europa Press.

La referencia a la lengua materna, la memoria colectiva y la experiencia refleja el énfasis gubernamental en elementos que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad. De acuerdo con Europa Press, estos valores se presentan como factores clave para sostener la moral ciudadana durante el conflicto y para consolidar el compromiso con la reconstrucción nacional.

La conmemoración de fin de año sirvió también para alentar la participación constante en la defensa del país y en la construcción de una Ucrania orientada hacia la paz. El mensaje oficial, reportó Europa Press, ha sido interpretado como una apelación a la unidad social y a la perseverancia, en un contexto caracterizado por la confrontación y la incertidumbre respecto al desenlace del enfrentamiento con Rusia.

Zelenski ha insistido en que la historia reciente de Ucrania se define por las acciones colectivas y el arraigo de convicciones democráticas, aspectos que consideró indispensables para la supervivencia nacional. El reconocimiento a quienes han hecho frente a situaciones difíciles sobre el terreno, así como a quienes contribuyen diariamente desde diversas posiciones, formó parte central del discurso transmitido según Europa Press. De este modo, el mensaje recalcó la importancia de enfrentar los desafíos actuales sin perder de vista los objetivos de paz y estabilidad.

El discurso presidencial se integró en la serie de comunicaciones habituales con las que el gobierno busca mantener la moral alta entre la población y reforzar la imagen de una Ucrania resiliente, determinada y cohesionada frente a amenazas externas, como señaló Europa Press. La reiteración del agradecimiento a los defensores nacionales se complementó con un llamado a la esperanza, indicando que el esfuerzo diurno de los ciudadanos configura la base para un futuro pacífico y autosuficiente.

El año 2025 fue presentado por Zelenski, según el medio, como posible solamente gracias a la entrega colectiva y la valoración de principios fundamentales, un mensaje que busca reafirmar la confianza en la recuperación y en la capacidad de la sociedad ucraniana para superar los retos persistentes.